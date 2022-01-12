Путин еще не решился на войну против Украины, цена вторжения будет очень высокой – экс-посол США

Президент России Владимир Путин еще не решился развязать полномасштабную войну против Украины. Ведь в таком случае Москва заплатит очень высокую цену.

Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил бывший посол США в России, экс-заместитель генсекретаря НАТО и заслуженный сотрудник Atlantic Council Александер Вершбоу. По его мнению, глава страны-агрессора проверяет Запад.

"Путин проверяет, сможет ли он запугать Запад, чтобы принять некоторые из его требований без применения силы", – сказал Вершбоу.

Эксперт считает, что условия для достижения договоренностей между Кремлем и Западом есть, но в случае, если РФ откажется от односторонних и нереалистичных предложений.

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"Если Россия предпочтет войну переговорам, она заплатит очень высокую цену", – добавил Вершбоу.

Отметим, что 12 января в Брюсселе состоялось заседание совета Россия – НАТО. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы снижения рисков новой войны. Подробнее о результатах читайте в материале OBOZREVATEL.