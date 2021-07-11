Путин воюет в Европе, Украину ему не простят, – Шкиль

Во время любых встреч на международном уровне, в которых участвует Россия, будет звучать тема агрессии против Украины. Украинская тема всегда будет на повестке дня Запада.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал депутат Верховной Рады Украины нескольких созывов Андрей Шкиль. "Потому что часть безопасности Европы – это Украина. Боевые действия против Украины – это боевые действия географически и уже практически экономически и политически на европейской территории", – подчеркнул он.

По словам политика, это не зависит от конкретных фамилий руководителей западных государств и от формата переговоров со страной-агрессором.

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"Какие бы изменения ни происходили, всегда на повестке дня будет одно из крупнейших европейских государств – Украина. На любых встречах с Россией, то ли с французской стороны, то с немецкой, то с чешской, то с польской всегда где-то Украина будет третьей темой, где второй, где пятой, но она всегда будет на столе переговоров", – сказал он.

В то же время Шкиль отметил, что нельзя рассчитывать на откровенную проукраинскую позицию Запада. Эта позиция в большей степени будет носить "адвокатский" характер.

В частности, риторика западных лидеров в диалоге с Россией по Украине может быть такой: "Мы считаем, что вы являетесь агрессором по отношению к Украине, вы должны это прекратить. Мы не потерпим, мы поддержим, мы не дадим и не будем с вами это обсуждать. Мы обозначили реперные точки и дальше будем говорить о другом", – спрогнозировал политик.

Он убежден, что говорить об Украине без Украины в присутствии России никто из западных лидеров не будет.

"Никогда государство, которое уважает суверенитет и территориальную целостность Украины, не будет говорить об обеспечении безопасности Украины без Украины, особенно с Россией. Возможно, могут обсудить между собой безопасность Украины Германия, Франция и Соединенные Штаты – по поставкам вооружений, какие можно, какие нет, как это сделать", – предположил Шкиль.

По его мнению, Украина, со своей стороны, должна демонстрировать Запада недопустимость таких обсуждений, а также выражать стремление к усилению сотрудничества.

"Украине, с одной стороны, следует информировать о своем недовольстве, о невозможности ведения диалога по обеспечению безопасности Украины без Украины. С другой стороны, сигнализировать о намерениях сотрудничества", – подытожил политик.

Как писал OBOZREVATEL, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах предупредил, что, учитывая огромный арсенал оружия и милитаристскую пропаганду, полностью исключать опасность большого вторжения России в Украину нельзя.