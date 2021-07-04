У Путина паранойя и арсенал металлолома, он опасен – офицер НАТО

Президент РФ Владимир Путин вряд ли пойдет на большое открытое наступление на Украину. Но учитывая огромный арсенал оружия и милитаристскую пропаганду, полностью исключать такую опасность нельзя.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. "Я не психиатр, я не могу читать мысли Путина. Но все мы должны понимать, что это воспаленный мозг, это паранойя", – заявил он.

"Люди, которые так долго у власти и у которых так много власти, начинают жить в совершенно другом мире, в параноидальном мире. У них нет друзей, никому доверять нельзя… И это всегда создает опасность войны, особенно, когда у них такой большой арсенал металлолома и убеждение, что "мы победили, можем повторить", – предупредил Табах.

Видео дня

По его оценкам, глава страны-агрессора, вероятнее всего, изберет другую тактику. "Путин до мозга костей кагэбэшник. Он в лобовую атаку не ходит, это не его стиль. Он будет дергать Донбасс, Крым, чуть-чуть обстреливать, чтобы эта рана все время кровоточила, поддерживать пятую колонну в Украине, питать ее, сталкивать всех лбами. Главное, чтобы все рассорились, чтобы все поругались, чтобы был раскол не только в Украине, но и в Америке, и в Европе", – предположил офицер.

Вместе с тем он призвал руководство Украины не сбрасывать со счетов вероятность большого наступления и готовиться к нему.

"К опасности надо всегда быть готовым. Черт его знает, что ему в голову взбредет. Черт его знает, что взбредет в голову какому-нибудь командиру российского корабля или летчику. Хочешь мира – все равно готовься к войне", – подытожил Табах.

Как писал OBOZREVATEL, во время "Прямой линии" Путин заявил, что украинцы и русские – один народ. Ранее он сказал, что не намерен встречаться с главой украинского государства, пока наша страна находится под "внешним управлением".