Путин в разговоре с Макроном заявил, что не откажется от своей цели в Украине, и пригрозил повысить ставки

В четверг, 3 марта состоялся очередной телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с российским президентом Владимиром Путиным по поводу войны, которую Кремль развязал с Украиной. Агрессор заявил президенту Франции, что намерен достичь своих целей в любом случае и без всяких компромиссов.

Об этом сообщило французское издание Ouest France. Отмечается, что это уже третий разговор между Макроном и Путиным с начала вторжения российской армии в Украину 24 февраля.

Издание отмечает, что Эммануэль Макрон побеседовал с российским президентом на следующий день после своего выступления перед французами, в котором он безоговорочно назвал Путина агрессором. Но, несмотря на все свое нежелание диалога с российским "коллегой", он и дальше пытается склонить Путина к мирному урегулированию и результативным переговорам.

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Однако, Путин, очевидно, не собирается отказываться от своей цели уничтожить Украину. Об этом свидетельствуют его заявления, сделанные в разговоре с Макроном, который длился более полутора часов.

Так, Путин заявил Макрону, что задачи так называемой военной операции, которой он называет войну с Украиной, будут в любом случае выполнены. Он пригрозил повысить ставки, заявив, что "попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в российской переговорной позиции предъявят дополнительные требования к Киеву".

Путин повторил Макрону свои требования в контексте переговоров с представителями Киева: "Демилитаризация и нейтральный статус Украины".

Макрон назвал ложью, что Россия в Украине ведет борьбу с нацизмом. В ответ на что Путин прочитал ему одну из своих лекций о "существенной роли неонацистов в государственной политике Киева".

Президент-агрессор продолжает лгать и отрицать то, что видит весь мир. Он заявил Макрону, что ракетные обстрелы и бомбардировки Киева и других украинских городов – это "элементы антироссийской дезинформационной кампании".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Байден заявил, что Путин допустил большую ошибку, начав против украинского государства полномасштабную войну. Он ошибся, считая, что западные страны и НАТО не ответят на его военную агрессию.

Гаагский трибунал приступил к расследованию российских военных преступлений России в Украине. Сбор улик уже начался.