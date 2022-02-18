Путин создает провокации на востоке Украины, чтобы начать войну, это часть сценария – Bild

Президент России Владимир Путин ищет повод для начала полномасштабной войны с Украиной. Все, что происходит сейчас на Донбассе – так называемая эвакуация граждан из "ДНР" и "ЛНР", массированные обстрелы и провокации, взрыв авто в центре Донецка – это часть сценария, продуманного заранее.

Об этом говорится в материале немецкого издания Вild, опубликованном в пятницу, 18 февраля. Как пишут журналисты, Путин создает провокации и "необходимость" на них реагировать.

В материале отметили, что о подобном "плане" говорил государственный секретарь США Энтони Блинкен на конференции по безопасности в Мюнхене 18 февраля. Американский политик заявил: все, что можно наблюдать в настоящее время на Донбассе, является "частью сценария, который уже реализуется".

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Как сказал политик, российские оккупанты намеренно создают провокации, чтобы обвинить в них украинских военных, и как итог – сделать повод для реакции России и нападения армии страны-агрессора на украинское государство.

"Путин создает эти "факты" на востоке Украины", – написали журналисты, добавив, что американская разведка давно предупреждала: Москва может искусственно создать предлог, чтобы публично оправдать нападение на Украину.

Издание также напомнило, что украинская власть неоднократно публично отвергала российские дезинформационные сообщения о предполагаемых нападениях или диверсиях. "Украина не проводит и не планирует подобных операций", – добавили немецкие журналисты.

Подчеркнем, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил: Россия пытается спровоцировать Украину, однако никаких наступательных операций наша страна не планирует. По словам секретаря СНБО, есть угроза, что представители России на Донбассе будут совершать какие-либо провокации, чтобы обвинить в них украинских военных.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также заявил, что украинская армия не собирается освобождать оккупированные территории и проводить наступательные операции. Он призвал не верить фейкам пропагандистов.

В то же время украинская разведка сообщила, что российские оккупанты могут совершить новые провокации, в частности речь идет про минирование российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва.

"Эти меры преследуют цель дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах", – говорится в заявлении ГУР МО, опубликованном в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

вооруженные формирования РФ на Донбассе 17 февраля открыли массированный артиллерийский огонь. Под обстрелы попали множество населенных пунктов, была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе детский сад и школа.