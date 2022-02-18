Путин создает провокации на востоке Украины, чтобы начать войну, это часть сценария – Bild
Президент России Владимир Путин ищет повод для начала полномасштабной войны с Украиной. Все, что происходит сейчас на Донбассе – так называемая эвакуация граждан из "ДНР" и "ЛНР", массированные обстрелы и провокации, взрыв авто в центре Донецка – это часть сценария, продуманного заранее.
Об этом говорится в материале немецкого издания Вild, опубликованном в пятницу, 18 февраля. Как пишут журналисты, Путин создает провокации и "необходимость" на них реагировать.
В материале отметили, что о подобном "плане" говорил государственный секретарь США Энтони Блинкен на конференции по безопасности в Мюнхене 18 февраля. Американский политик заявил: все, что можно наблюдать в настоящее время на Донбассе, является "частью сценария, который уже реализуется".
Как сказал политик, российские оккупанты намеренно создают провокации, чтобы обвинить в них украинских военных, и как итог – сделать повод для реакции России и нападения армии страны-агрессора на украинское государство.
"Путин создает эти "факты" на востоке Украины", – написали журналисты, добавив, что американская разведка давно предупреждала: Москва может искусственно создать предлог, чтобы публично оправдать нападение на Украину.
Издание также напомнило, что украинская власть неоднократно публично отвергала российские дезинформационные сообщения о предполагаемых нападениях или диверсиях. "Украина не проводит и не планирует подобных операций", – добавили немецкие журналисты.
Подчеркнем, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил: Россия пытается спровоцировать Украину, однако никаких наступательных операций наша страна не планирует. По словам секретаря СНБО, есть угроза, что представители России на Донбассе будут совершать какие-либо провокации, чтобы обвинить в них украинских военных.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также заявил, что украинская армия не собирается освобождать оккупированные территории и проводить наступательные операции. Он призвал не верить фейкам пропагандистов.
В то же время украинская разведка сообщила, что российские оккупанты могут совершить новые провокации, в частности речь идет про минирование российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва.
"Эти меры преследуют цель дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах", – говорится в заявлении ГУР МО, опубликованном в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вооруженные формирования РФ на Донбассе 17 февраля открыли массированный артиллерийский огонь. Под обстрелы попали множество населенных пунктов, была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе детский сад и школа.
Всего зафиксировано как минимум 47 обстрелов, во время которых выпустили сотни снарядов. В результате были ранены как украинские военные, так и гражданские лица.
В "ДНР" заявили, что с 18 февраля будет организован массовый централизованный выезд населения на территорию Российской Федерации. Оккупанты говорят, что их уже ждут в Ростовской области.