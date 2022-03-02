Путин изначально планировал вторжение в Украину, поэтому отверг дипломатию, – Байден

Президент страны-агрессора Владимир Путин изначально планировал полномасштабное вторжение в Украину. Именно поэтому он отверг дипломатию.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден, часть его речи перед Конгрессом обнародовал сайт Белого дома. По его словам, Путин не верил, что Запад и НАТО ответят.

"Война Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг усилия в сфере дипломатии. Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине. Путин ошибался. Мы были готовы", – сказал президент США.

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О также напомнил, что Североатлантический альянса был создан для обеспечения мира и стабильности вместе с другими 29 странами.

Уже во время выступления перед Конгрессом Байден сказал: "Он (Путин) думал, что сможет разделить Европу. Но он ошибся. Мы едины. Мы готовимся тщательно и долго. Мы готовы противостоять Путину".

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