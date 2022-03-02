Конгресс США поприветствовал овациями Украину и ее посла Маркарову: трогательные фото

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Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе прервал свою речь, чтобы поприветствовать посла Украины Оксану Маркарову и всю страну в целом.

В этот момент в зале понялись все: республиканцы, демократы, представители правительства, судьи. Все они приветствовали дипломата овациями. Трансляцию вел телеканала "Рада" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Давайте поднимемся и выразим благодарность Украине и украинскому народу. Спасибо!" – сказал Байден.

Маркарова была приглашена в качестве почетного гостя и заняла место радом с первой леди США Джилл Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем обращении Байден сказал, что шесть дней назад президент страны-агрессора Владимир Путин намеревался подорвать основы демократического мира.

"Он не думал, что встретится с такой сильной стеной, как украинский народ", – подчеркнул он.

Также американский лидер отметил, что Путин давно планировал нападение на Украину, поэтому отказался от дипломатии.

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