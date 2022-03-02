'Мы идем за их деньгами!' Байден объявил войну российским олигархам из круга Путина

Министерство юстиции США начнет расследование преступлений, совершенных российскими олигархами, нажившими при этом миллиарды долларов благодаря режиму президента Владимира Путина. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

Об этом он сказал во время выступления "О состоянии государства" перед Конгрессом США. Глава государства отметил, что для этого соберут специальную рабочую группу.

"Мы объединяемся с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и конфисковать их (российских олигархов – Ред.) яхты, роскошные квартиры, частные самолеты. Мы идем за их нечестно заработанными деньгами", – сказал Байден.

Во время своей речи он также добавил, что "российские олигархи уже не хотят этого (Путинского – Ред.) режима".

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Отметим, что ранее российские олигархи заволновались из-за санкций, трое миллиардеров призвали остановить войну.

Американский президент Джо Байден начал свое выступление "О состоянии государства" перед Конгрессом США со слов поддержки украинскому государству. Он заявил, что Владимир Путин просчитался, когда думал, что захватит Украину, и объявил о закрытии воздушного пространства США для российской авиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США и Украина согласовали дальнейшие шаги по противостоянию с Россией. В Вашингтоне заявили, что помогут вооружением и санкциям против Кремля.

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