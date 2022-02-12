Путин пожаловался Байдену на Украину: Киев не выполняет Минские соглашения, а Запад не хочет надавить

Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом пожаловался, что Украина якобы не выполняет условия Минских соглашений. Также глава страны-агрессора считает, что Запад не старается добиться от Украины выполнения "Минска".

Кроме того, Путин заверил своего американского коллегу, что Москва якобы делает все, чтобы "избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины". Об этом сообщает издание "РИА Новости".

В Кремле заявили, что президент РФ акцентировал внимание Байдена на отсутствии результата на консультациях политических советников глав государств "нормандского формата" 10 февраля в Берлине. По мнению Путина, это произошло из-за того, что западные страны не хотят "подтолкнуть киевские власти к выполнению минских договоренностей".

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О главных итогах разговора президентов США и России читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, телефонный разговор российского лидера и Байденом состоялся по инициативе американской стороны.

Перед этим Путин созвонился с президентом Франции Эммануелем Макроном и общался с ним более полутора часа. Они обсудили растущую напряженность в российско-украинском кризисе.

При этом Макрон в беседе с российским коллегой подчеркнул, что "искренний диалог не совместим с эскалацией" у границ Украины, а Путин высказал недовольство "масштабной накачкой Украины оружием". В то же время оба президента "выразили готовность продолжить диалог" о "путях продвижения вперед в реализации минских соглашений" по Донбассу.

Также 12 февраля, состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Америка пригрозила РФ "решительным, массовым и сплоченным трансатлантическим ответом" в случае ее дальнейшей агрессии против Украины.

Кроме того, 11 февраля американский президент Джо Байден провел телефонный разговор с мировыми лидерами относительно наращивания российских войск вблизи Украины. В переговорах взяли участие главы Британии, Франции, Италии, Польши, Канады, Германии, а также Европейского союза и НАТО. Лидеры стран договорились удвоить дипломатические усилия относительно украинского государства.