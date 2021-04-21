В РФ остро отреагировали на приглашение Зеленского Путину встретиться на Донбассе

В Совете Федерации РФ прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он пригласил российского коллегу Владимира Путина встретиться на Донбассе.

Как пишет РИА Новости, нелегитимный сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал предложение Зеленского "актерским кривлянием".

"Само выступление Зеленского – высокопарное с самолюбованием от сказанного, какое-то актерское кривляние. Он подчеркивает свое бесстрашие и полную погруженность в конфликт на Донбассе – и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие", – сказал "сенатор".

По его словам, Зеленский якобы показал свою неспособность или нежелание остановить войну на Донбассе и теперь "пытается переложить всю ответственность" на Путина.

"Вряд ли следует реагировать на очередное актерское выступление. Можно только пожалеть народ Украины за такого главу государства", – считает Цеков.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил ТАСС, что предложение Зеленского не имеет никакого смысла.

"Это заявление хорошего актера, потому что смысловой нагрузки в нем нет. Он предлагает встречу на украинском Донбассе. С какого перепугу наш президент должен с ним встречаться на Донбассе, который Зеленский, во-первых, не контролирует", – отметил он.

Джабаров предположил, что президенту Украины захотелось заявить о себе, "как бы перехватить инициативу" перед посланием Путина Федеральному собранию, которое будет оглашено в среду.

"Это по меньшей мере смешно. Я думаю, что это заявление, кроме самого Зеленского, никто и не заметит", – заключил российский политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 20 апреля Зеленский записал новый видеоролик, в котором обратился к украинцам, миру, а также к Путину.

Обращаясь к президенту РФ, он перешел на русский язык ипредложил встретиться на украинском Донбассе, где продолжается война.