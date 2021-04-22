Путин сам ответит Зеленскому по встрече на Донбассе – Кремль
Глава России Владимир Путин сам даст ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться для переговоров в "любой точке Донбасса".
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова процитировало агентство ТАСС.
"Путин сам даст ответ, если сочтет необходимым", – заявил он.
Представитель Кремля добавил, что главе РФ доложили об обращении его украинского коллеги.
В то же время он переадресовал Минобороны России просьбу прокомментировать высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который призвал Запад наказать РФ санкциями и рассмотреть возможность отключения ее от международной систем передачи межбанковских платежей SWIFT.
Напомним: вечером 20 апреля Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война. В России остро отреагировали на "приглашение". Позже в Кремле заявили, что доложили своему лидеру о такой идее.
Как сообщал OBOZREVATEL:
советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина не может ждать, пока РФ согласится на продуктивные переговоры в "нормандском формате", и будет делать все, чтобы снять угрозу, прекратить войну и вызвать агрессора на диалог.
А бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко отметил, что такую встречу на Донбассе было бы крайне трудно организовать, в частности из-за отсутствия контроля над оккупированными территориями.