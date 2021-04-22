Путин сам ответит Зеленскому по встрече на Донбассе – Кремль

Глава России Владимир Путин сам даст ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться для переговоров в "любой точке Донбасса".

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова процитировало агентство ТАСС.

"Путин сам даст ответ, если сочтет необходимым", – заявил он.

Представитель Кремля добавил, что главе РФ доложили об обращении его украинского коллеги.

В то же время он переадресовал Минобороны России просьбу прокомментировать высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который призвал Запад наказать РФ санкциями и рассмотреть возможность отключения ее от международной систем передачи межбанковских платежей SWIFT.

Напомним: вечером 20 апреля Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война. В России остро отреагировали на "приглашение". Позже в Кремле заявили, что доложили своему лидеру о такой идее.

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