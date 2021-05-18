Зеленский подал в Раду как неотложный законопроект "О коренных народах Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины" (№5506). Он определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов.

Об этом говорится на официальном сайте президента Украины. В своем обращении ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Зеленский отметил, что утвержденная им в марте этого года Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя определяет в качестве приоритета восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа.

"И сегодня я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец сделают то, что откладывали 30 лет восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты", – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский также выразил убеждение, что Крым обязательно вернется в Украину.

Напомним, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в своем видеообращении Зеленский заявил, что граждане не простят того, что 70 лет спустя крымчан заставили покинуть свой дом через российскую аннексию. Президент выразил вечную память и сочувствие всем жертвам тех событий.

Отметим: процесс депортации крымских татар продолжался до начала июня 1944 года. Согласно крымско-татарским источникам, были депортированы более 400 тыс человек, из которых в течение полутора лет умерли по меньшей мере 46%. О том, как развивались эти трагические события 77 лет назад, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский внес неотложный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, которые предусматривают введение уголовной ответственности за контрабанду.