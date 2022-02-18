Путин назвал условие для деэскалации вокруг Украины

Глава Кремля Владимир Путин сделал вид, что обеспокоен обострившейся ситуацией на Донбассе, в результате которой тяжелая артиллерия повредила объекты социальной структуры и угрожала жизням детей. Российский президент убежден, что повторение подобных инцидентов может предотвратить выполнение Минских соглашений.

Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает агентство РИА. Путин подчеркнул, что официальные власти Украины должны как можно скорей сесть за стол переговоров с боевиками ОРДЛО.

"Все что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные и гуманитарные меры по завершению конфликта. И чем раньше это произойдет, тем лучше", – обозначил российский лидер.

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Напомним, что Вооруженные силы РФ стянули к границам Украины 150 тысяч войск регулярной армии, а также тяжелую военную технику. Вероятность вторжения и постоянные риски провокаций для дестабилизации ситуации внутри украинского общества, вынуждают Киев и страны Запада бить тревогу. Москву неоднократно предупреждали о невиданных санкциях, которые затронут все отрасли экономической, политической и социальной жизни России, если она рискнет вторгнуться на суверенные территории соседнего государства, однако та, в свою очередь, отрицает намерения захватнического характера и обвиняет цивилизованный мир в своей дискриминации и дискредитации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский призвал США и другие страны НАТО обеспечить Украину системой гарантий вхождения нашей страны в Альянс на фоне обострения ситуации на Донбассе со стороны боевиков "Л/ДНР" и регулярных войск России.