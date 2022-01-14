Путин готов накалять военную ситуацию до предела, наращивание войск – это не блеф – The Guardian

Журналист британского издания The Guardian Джулиан Боргер оценил итоги трех раундов переговоров, которые состоялись на этой неделе, с участием России, США, НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Они были посвящены, среди прочего, возможному полномасштабному вторжению Российской Федерации в Украину.

Боргер отметил, что значительных результатов эти переговоры не принесли, а президент России Владимир Путин готов накалять военную ситуацию до предела. Статья журналиста опубликована на сайте издания.

По словам Боргера, США и их союзники готовы были говорить о взаимном ограничении ракет и военных учений, а также о других мерах по укреплению доверия, а россияне хотели обсудить гарантии непринятия в НАТО Украины и других стран бывшего советского бока. Между этими темами существует огромная разница, и к концу недели она нисколько не уменьшилась. Но стороны, как минимум, проверили возможности по поиску точек соприкосновения, а дипломатия получила шанс на выживание.

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Журналист также считает, что после переговоров стало понятно, что наращивание войск у границ Украины и предъявление требований НАТО не является блефом, который предназначен для достижения преимуществ по другим вопросам.

"Состоявшиеся на этой неделе дискуссии давали России возможность сойти с избранного пути и найти решение, позволяющее ей спасти свою репутацию. Но Москва этой возможностью не воспользовалась", - отметил он.

Боргер считает, что уже не осталось практически никаких сомнений, что Путин стремится перестроить систему европейской безопасности и существенно сократить присутствие НАТО на российских границах.

Будут ли еще какие-то переговоры между Россией и Западом, пока неизвестно, поскольку россияне отвергают предложения других стран и требуют очень быстрого решения. Однако все внимание теперь будет приковано к Кремлю и к перемещениям российских войск и техники вокруг Украины. Что у Путина на уме, возможно, станет понятнее, после того как министр иностранных дел России Сергей Лавров даст в пятницу, 14 января, пресс-конференцию.

Хотя, по словам журналиста, уже понятно, что вероятность широкомасштабной войны после переговоров выросла. При этом США и их союзники не готовы пока предложить Украине путь к членству в НАТО.

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