Президент Литвы заявил, что ищет способы помочь Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна ищет способы, чтобы помочь Украине, учитывая вызванную Россией эскалацию на востоке.

О своих намерениях политик написал в личном Twitter. Он также отметил, что сейчас крайне необходимо обеспечить безопасность в регионе.

"Текущая ситуация на восточной границе Украины вызывает огромное беспокойство. Литва поддерживает мощный месседж НАТО, его генсека Йенса Столтенберга, президента США Джо Байдена к России – нужна немедленная деэскалация ситуации", – написал Науседа.

Между тем пресс-служба МИД Украины в Facebook отметила, что 15 апреля в Киев прибудут министры иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Литвы Габриелюс Ландсбергис. Их пригласил лично украинский коллега Дмитрий Кулеба.

В частности, они должны обсудить практические шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление безопасности взаимодействия, а также уделят особое внимание продвижению европейской и евроатлантической интеграции нашего государства. После переговоров дипломаты планируют провести совместную пресс-конференцию.

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