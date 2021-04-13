Главы МИД Литвы и Латвии приедут в Киев из-за скопления войск РФ возле украинской границы

Министры иностранных дел Литвы и Латвии на этой неделе прибудут с визитами в Киев из-за военной активности Российской Федерации, которая продолжает стягивать вооружение к украинской границе.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс прибудет в Украину в четверг, 15 апреля, сообщили в пресс-службе министерства. Он встретится с министром иностранных дел нашей страны Дмитрием Кулебой и другими чиновниками.

Этот визит призван продемонстрировать поддержку Латвией суверенитета Украины. Кроме того, Ринкевичс отметил, что действия России возле украинской границы угрожают ситуации с безопасностью в регионе.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис тоже приедет в Киев 15 апреля, пишет Delfi. Своим визитом он хочет выразить солидарность с Украиной на фоне растущего напряжения со стороны РФ.

Ландсбергис сообщил, что позиции стран НАТО насчет данной ситуации разнятся, в связи с чем в среду, 14 апреля, главы МИД и министры обороны государств Альянса соберутся для того, чтобы согласовать общую позицию для реакции на скопление российских войск вблизи Украины.

"Пока у нас самое сильное высказывание США о том, что если Россия будет вести себя агрессивно, то будет ответ", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.