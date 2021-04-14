Президент Литви заявив, що шукає способи допомогти Україні

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна шукає способи, аби допомогти Україні, зважаючи на спричинену Росією ескалацію на сході.

Про свої наміри політик написав в особистому Twitter. Він також наголосив, що наразі вкрай необхідно гарантувати безпеку в регіоні.

"Поточна ситуація на східному кордоні України викликає величезне занепокоєння. Литва підтримує потужний меседж НАТО, генсека Єнса Столтенберга, президента США Джо Байдена до Росії – потрібна негайна деескалація ситуації", – написав Науседа.

Тим часом пресслужба МЗС України у Facebook зазначила, що 15 квітня у Київ прибудуть міністри закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс, Латвії Едгарс Рінкевичс та Литви Габріелюс Ландсбергіс. Їх запросив особисто український колега Дмитро Кулеба.

Зокрема, вони мають обговорити практичні кроки для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення безпекової взаємодії, а також приділять особливу увагу просуванню європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави. Після перемовин дипломати планують провести спільну пресконференцію.

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