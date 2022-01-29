Президент Хорватии назвал 'украинским агентом' премьер-министра Пленковича

Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что хорватский премьер Андрей Пленкович ведет себя как "украинский агент". Также он не намерен извинятся перед украинцами за свои высказывания.

Об этом глава государства сказал в интервью RTL, передает JutarnjiList. Он утверждает, что никогда не был дружен с россиянами.

"Пленкович действует как украинский агент, а я как президент Хорватии. И с русскими я не дружен, я никогда там не был официально и не пил кофе с послом России", – сказал Миланович.

По его мнению в Украине якобы восхищаются людьми, которые "убивали евреев и поляков во время Второй мировой войны".

Видео дня

Отвечая на вопрос о том, не хочет ли он извиниться, президент сказал, что нет. "Перед кем мне извиняться? Ни в коем случае" – сказал Миланович.

Кроме того, он считает, что Украине "следует вести переговоры с сепаратистами".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Миланович сделал ряд других скандальных заявлений, за которые попал в базу данных сайта "Миротворец". Он назвал Революцию Достоинства "переворотом" и считает, что Украине не место в НАТО. В итоге за его слова извинился премьер-министр Пленкович.