Болгария внесла Украину в черный список: кто сможет въезжать в страну

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости
2 минуты
2,2 т.
Новые правила въезда в Болгарию

Украина была определена Болгарией как страна "красной" зоны по ситуации с COVID-19, из-за чего украинским гражданам закрыли въезд в страну. Новые ужесточенные правила пересечения болгарской границы будут действовать уже с субботы, 30 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Болгарии на странице в Facebook. Согласно решению правительства, въезд будет разрешен только украинцам, у которых есть статус постоянного или долгосрочного проживания, а также членам их семей.

Таким гражданам необходимо предъявить на границе два "коронавирусных" документа:

  • COVID-сертификат международного образца (о полной вакцинации или перенесенной болезни);

  • отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Видео дня

Подчеркнем: тестирование необходимо провести не ранее, чем за 72 часа до въезда в Болгарию.

При этом несовершеннолетним для поездки сертификат об иммунизации не нужен. Лица от 12 до 18 лет должны пройти ПЦР-тестирование (также за 72 часа до пересечения границы). У детей младше 12 лет результаты исследования на коронавирус проверять не будут.

Если несовершеннолетние от 12 лет не предъявят ПЦР-тест, то будут обязаны пройти самоизоляцию в течение 10 дней.

Добавим, что на территории Болгарии одобрены такие вакцины против COVID-19:

  • Johnson&Johnson;

  • Moderna;

  • Oxford/AstraZeneca;

  • Pfizer/BioNTech.

Facebook / Посольство Украины в Болгарии

Полный пост посольства с правилами въезда:

Скрин страницы в Facebook
Скрин страницы в Facebook

В начале сентября в Болгарии установился один из самых высоких показателей смертности от коронавируса среди 27 стран Европейского Союза. Тогда в стране ужесточили карантин.

Как писал OBOZREVATEL:

  • недавно в Дании отказалось от "цветной модели" определения уровня заболеваемости COVID-19. Кроме того, с 25 октября для украинцев и граждан других государств упростили процедуру пересечения датских границ.

  • Правила обновила и Италия. Как украинцам теперь попасть на территорию республики – читайте в материале.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
БолгарияКоронавирускарантинправилатуризмпутешествияПутешествия по Европе