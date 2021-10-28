Болгария внесла Украину в черный список: кто сможет въезжать в страну

Украина была определена Болгарией как страна "красной" зоны по ситуации с COVID-19, из-за чего украинским гражданам закрыли въезд в страну. Новые ужесточенные правила пересечения болгарской границы будут действовать уже с субботы, 30 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Болгарии на странице в Facebook. Согласно решению правительства, въезд будет разрешен только украинцам, у которых есть статус постоянного или долгосрочного проживания, а также членам их семей.

Таким гражданам необходимо предъявить на границе два "коронавирусных" документа:

COVID-сертификат международного образца (о полной вакцинации или перенесенной болезни);

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

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Подчеркнем: тестирование необходимо провести не ранее, чем за 72 часа до въезда в Болгарию.

При этом несовершеннолетним для поездки сертификат об иммунизации не нужен. Лица от 12 до 18 лет должны пройти ПЦР-тестирование (также за 72 часа до пересечения границы). У детей младше 12 лет результаты исследования на коронавирус проверять не будут.

Если несовершеннолетние от 12 лет не предъявят ПЦР-тест, то будут обязаны пройти самоизоляцию в течение 10 дней.

Добавим, что на территории Болгарии одобрены такие вакцины против COVID-19:

Johnson&Johnson;

Moderna;

Oxford/AstraZeneca;

Pfizer/BioNTech.

Полный пост посольства с правилами въезда:

В начале сентября в Болгарии установился один из самых высоких показателей смертности от коронавируса среди 27 стран Европейского Союза. Тогда в стране ужесточили карантин.

Как писал OBOZREVATEL: