Болгария внесла Украину в черный список: кто сможет въезжать в страну
Украина была определена Болгарией как страна "красной" зоны по ситуации с COVID-19, из-за чего украинским гражданам закрыли въезд в страну. Новые ужесточенные правила пересечения болгарской границы будут действовать уже с субботы, 30 октября.
Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Болгарии на странице в Facebook. Согласно решению правительства, въезд будет разрешен только украинцам, у которых есть статус постоянного или долгосрочного проживания, а также членам их семей.
Таким гражданам необходимо предъявить на границе два "коронавирусных" документа:
COVID-сертификат международного образца (о полной вакцинации или перенесенной болезни);
отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
Подчеркнем: тестирование необходимо провести не ранее, чем за 72 часа до въезда в Болгарию.
При этом несовершеннолетним для поездки сертификат об иммунизации не нужен. Лица от 12 до 18 лет должны пройти ПЦР-тестирование (также за 72 часа до пересечения границы). У детей младше 12 лет результаты исследования на коронавирус проверять не будут.
Если несовершеннолетние от 12 лет не предъявят ПЦР-тест, то будут обязаны пройти самоизоляцию в течение 10 дней.
Добавим, что на территории Болгарии одобрены такие вакцины против COVID-19:
Johnson&Johnson;
Moderna;
Oxford/AstraZeneca;
Pfizer/BioNTech.
Полный пост посольства с правилами въезда:
В начале сентября в Болгарии установился один из самых высоких показателей смертности от коронавируса среди 27 стран Европейского Союза. Тогда в стране ужесточили карантин.
Как писал OBOZREVATEL:
недавно в Дании отказалось от "цветной модели" определения уровня заболеваемости COVID-19. Кроме того, с 25 октября для украинцев и граждан других государств упростили процедуру пересечения датских границ.
Правила обновила и Италия. Как украинцам теперь попасть на территорию республики – читайте в материале.