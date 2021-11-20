Президент Болгарии снова заявил о 'российском' Крыме: это реалии политики

Действующий президент Болгарии Румен Радев повторил свое мнение о том, что временно оккупированный Россией украинский Крым является "российской территорией". По его убеждению, это просто реалии политики.

В то же время отметил, что оккупация полуострова – это нарушение международного права. Так он прокомментировал журналистам предыдущее высказывание о "российском" Крыме, передает "bTV Новините".

В частности, Радев объяснил, мол, в его словах нет "никакой драмы", этот вопрос вполне понятен.

"Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал накануне, в политике есть реалии, и в настоящее время Крым является российским", – отметил болгарский лидер, который намерен переизбраться на второй срок.

Видео дня

Напомним: 18 ноября во время теледебатов оппонент Радева на выборах Атанас Герджиков сказал, что Крым – это Украина. Он поинтересовался, что об этом думает президент, на что тот и назвал Крымский полуостров "ныне российским".

В Болгарии 14 ноября прошли досрочные парламентские выборы. На них уверенно лидирует партия "Продолжаем перемены", созданная только в сентябре этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2017 году болгарский лидер Румен Радев призвал Европейский Союз снять санкции с России. Он говорил, что бизнес не должен страдать в этой ситуации