Преступников, скрывающихся в РФ и на оккупированных территориях, в Украине будут судить заочно

Во вторник, 27 апреля, в Верховной Раде Украины на внеочередном заседании депутаты в целом поддержали законопроект № 2164. Он предусматривает заочное осуждение лиц, находящихся на временно оккупированных территориях Украины или в России и/или объявленных в международный розыск.

Нардепы отдали за документ 258 голосов. Как сообщили на сайте "Слуги народа", этот законопроект позволит судить преступников, которые таким образом скрываются от ответственности за пределами страны.

Документ в частности поможет установить справедливость в делах Майдана и других резонансных преступлениях, после которых правонарушители смогли избежать наказания.

Как пояснил председатель правоохранительного комитета ВР Денис Монастырский, проект закона определяет следующий порядок: если при расследовании подозреваемый не является по вызову без уважительных причин, начинается специальное досудебное расследование.

Поименное голосование:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: