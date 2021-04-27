Преступников, скрывающихся в РФ и на оккупированных территориях, в Украине будут судить заочно
Во вторник, 27 апреля, в Верховной Раде Украины на внеочередном заседании депутаты в целом поддержали законопроект № 2164. Он предусматривает заочное осуждение лиц, находящихся на временно оккупированных территориях Украины или в России и/или объявленных в международный розыск.
Нардепы отдали за документ 258 голосов. Как сообщили на сайте "Слуги народа", этот законопроект позволит судить преступников, которые таким образом скрываются от ответственности за пределами страны.
Документ в частности поможет установить справедливость в делах Майдана и других резонансных преступлениях, после которых правонарушители смогли избежать наказания.
Как пояснил председатель правоохранительного комитета ВР Денис Монастырский, проект закона определяет следующий порядок: если при расследовании подозреваемый не является по вызову без уважительных причин, начинается специальное досудебное расследование.
Поименное голосование:
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
27 апреля на внеочередном заседании Совета были рассмотрены проект постановления № 5299 о прекращении бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению COVID-19. Народные депутаты провалили голосование за документ. Его поддержали лишь 115 парламентариев из 352 присутствующих.
депутаты Верховной Рады 321 голосом "за" приняли законопроект № 3718, который определяет принципы молодежной политики в Украине.