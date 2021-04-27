Преступников, скрывающихся в РФ и на оккупированных территориях, в Украине будут судить заочно

София Закревская
София Закревская
Политика
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Преступников, скрывающихся в РФ и на оккупированных территориях, в Украине будут судить заочно

Во вторник, 27 апреля, в Верховной Раде Украины на внеочередном заседании депутаты в целом поддержали законопроект № 2164. Он предусматривает заочное осуждение лиц, находящихся на временно оккупированных территориях Украины или в России и/или объявленных в международный розыск.

Нардепы отдали за документ 258 голосов. Как сообщили на сайте "Слуги народа", этот законопроект позволит судить преступников, которые таким образом скрываются от ответственности за пределами страны.

Закон принят.

Документ в частности поможет установить справедливость в делах Майдана и других резонансных преступлениях, после которых правонарушители смогли избежать наказания.

Как пояснил председатель правоохранительного комитета ВР Денис Монастырский, проект закона определяет следующий порядок: если при расследовании подозреваемый не является по вызову без уважительных причин, начинается специальное досудебное расследование.

Поименное голосование:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • 27 апреля на внеочередном заседании Совета были рассмотрены проект постановления № 5299 о прекращении бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению COVID-19. Народные депутаты провалили голосование за документ. Его поддержали лишь 115 парламентариев из 352 присутствующих.

  • депутаты Верховной Рады 321 голосом "за" приняли законопроект № 3718, который определяет принципы молодежной политики в Украине.

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