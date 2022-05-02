Премьер-министр Венгрии Орбан попал в базу сайта "Миротворец": в чем "обвинили"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в базу сайта "Миротворец". Там его назвали пособником российских военных преступников.

Орбана раскритиковали из-за сотрудничества с РФ и даже окрестили "антиукраинским пропагандистом" и "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан". В базе "Миротворца" он также "обвиняется" в "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины.

"Единственный в ЕС отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа даже в долгосрочной перспективе", – сказано в сообщении.

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Также отмечается, что Орбан в предвыборной программе для собственной выгоды использовал тему войны РФ против Украины. Премьер заявлял, что демократическая оппозиция желает втянуть Венгрию в войну, а сам он выступает за мир и стабильность.

Как сообщал OBOZREVATEL, публичная риторика Орбана возмутила не только украинскую власть, но и страны Евросоюза. В Польше даже заявляли о необходимости пересмотреть отношения с Венгрией из-за высказываний премьера о войне, которую развязала Россия.