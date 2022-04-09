В Польше заговорили о пересмотре отношений с Венгрией: Качиньский 'отправил' Орбана к офтальмологу из-за заявлений о Буче

Глава польской партии "Права и Справедливость" Ярослав Качинський жестко осудил позицию венгерского премьер-министра Орбана по поводу войны, которую ведет Россия против народа Украины. Политик призвал пересмотреть отношения с Венгрией.

Информация об этом появилась 9 апреля в польских СМИ. "Когда премьер-министр Орбан говорит, что не видит, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать пойти к офтальмологу, а это профессия", – отметил Качиньский.

Он выразил уверенность в том, что дальнейшее взаимодействие Польши с Венгрией в нынешнем формате возможно, только если Орбан пересмотрит свои взгляды.

"Я думаю, что то, что делает Виктор Орбан, связано с надеждой сыграть роль в доведении этого конфликта до конца, но я считаю, что это тупик", – констатирует польский политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Виктор Орбан потребовал от Зеленского доказательства того, что события в Буче – это не постановка.