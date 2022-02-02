Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским риск агрессии РФ. Главные итоги

В среду 2 февраля в Украину с рабочим визитом прибыл премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте. Президент Украины Владимир Зеленский уже провел встречу с ним.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, после завершения переговоров глава государства и премьер-министр Нидерландов провели встречу с представителями средств массовой информации. Тема разговора касалась дээскалации у границ Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Во время пресс-конференции Зеленский отметил: "Мы думаем только о мире, и о деоккупации территорий, и только мирным путем. Мы не отдадим ни одного участка нашей земли, мы не отдадим наши территории".

Кроме того, гарант отметил укрепление национальной валюты, которое наблюдается несколько дней подряд.

Также президент заявил, что полностью поддерживает реакцию главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и депутатов от "СН" на видео с нардепом Александром Трухиным, которое вызвало значительный резонанс.

В свою очередь Рютте заявил, что дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия. Политик считает, что единственным решением по деэскалации на востоке Украины являются дипломатия и диалог.

"Все усилия должны быть применены, чтобы разрядить эскалацию и напряжение. Я считаю, что единственное решение по деэскалации – это дипломатия и диалог, который должен продолжаться между Россией и США, Россией и НАТО и между странами "нормандского формата": Украиной, Германией и Францией", – заявил Рютте на брифинге.

Кроме того, по словам премьер-министра, Нидерланды делают все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в катастрофе МН-17.

Напомним: 1 февраля Украину посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, чтобы провести переговоры с президентом и главой правительства. После прибытия в Киев он сразу направился в Кабинет министров на встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили эскалацию на российско-украинской границе.

По результатам встречи Польша и Украина договорились о строительстве газопровода. Как упомянул польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, цель "трубы" – увеличение объемов поставок газа на Восток Европы.

Также 1 февраля в Украину с рабочим визитом приезжал премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, с которым провел переговоры на фоне продолжающейся агрессии России против нашего государства.

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