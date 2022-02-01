В парламенте Нидерландов выступили за передачу Украине оборонительного оружия

В нидерландском парламенте поддержали предоставление Украине вооружения. За это выступают правящая Народная партия за свободу и демократию и оппозиционная Партия труда.

Об этом пишет RTL. При этом политики подчеркивают, что речь идет строго об оборонительном оружии.

Депутат правящей партии Рубен Брекельманс отметил, что глава правительства Марк Рютте вместе с министром иностранных дел посетит Киев. Во время визита согласуют все детали.

Издание подчеркивает, что после получения запроса от Украины началась инвентаризация вооружения, которое можно предоставить Киеву.

Брекельманс предполагает, что речь может идти о радарах, высокоточном противотанковом оружии или средствам противовоздушной обороны.

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В свою очередь представитель оппозиционной политсилы Кати Пири добавила, что Украине можно также помочь в борьбе с кибератаками.

В то же время обе партии против отправки военных. "Никаких войск, только оборонительное оружие", – подчеркнул Брекельманс.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января в Украину прибыла новая партия военной помощи от США. Соединенные Штаты прислали 84 тонны боеприпасов.