Правозащитник Кривенко: поток гробов не поднимет Россию против Путина, надежда только на элиты. Интервью

Армия страны-агрессора России ведет точный счет своих потерь в Украине. По данным Генштаба ВСУ, на сегодняшний день количество погибших в войне в Украине россиян перевалило за 17 тысяч. Но рядовым гражданам России об этом ничего не известно. Им озвучивают цифру, меньшую в десять раз.

Первым актом агрессии Кремля была агрессия в отношении собственных граждан. Народное сопротивление полностью задушено. Сегодняшняя России фактически представляет собой нацистскую Германию образца начала 1940-х годов.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал бывший член Совета по правам человека при президенте России, член правления Международного общества "Мемориал", правозащитник Сергей Кривенко.

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– Кто-то ведет точный подсчет погибших в войне в Украине российских военных?

– Все военнослужащие учтены. Есть списки личного состава частей, есть разработанный механизм: командир или замкомандира ведет учет, каждый день составляет рапорты, все это налажено, несмотря на тяжелые боевые действия. Может быть, не в онлайн-режиме, но учет личного состава ведется. Учитываются погибшие, пропавшие без вести, попавшие в плен.

Другое дело, что эта информация практически не доносится до общества – сколько погибших, сколько пленных, сколько пропавших без вести. Довольно много родителей обращаются, пишут, что их сын перестал выходить на связь.

Та цифра, которую недавно озвучило министерство обороны РФ – более 1300 погибших военнослужащих – насколько я понимаю, это только те, кого удалось идентифицировать по документам, по личному номеру и так далее. Что касается считающихся пропавшими без вести, общество ничего о них не знает. Зачастую и родители.

– По информации Генштаба ВСУ , на сегодняшний день российская армия потеряла более 17 тысяч военнослужащих. Фактически потери превысили те, которые Советский Союз понес в Афганской войне. Значит ли это, что сегодня практически в каждом населенном пункте России хоронят родных?

– Я видел эти оценки, но российское министерство заявляет о 1,5 тысячах потерь. Как всегда, истина где-то посередине, а может быть, и ближе к концу. Но мы знаем, как трудно вести подсчет военных потерь. До сих пор идут споры по поводу потерь во Второй мировой войне.

Да, в Афганистане погибло около 15 тысяч человек, в Чеченских войнах – около 12 тысяч, хотя эта цифра спорная. Но там все-таки ситуация другая. Там в основном служили военнослужащие по призыву. Сейчас в войне в Украине участвуют в основном контрактники, а к их потерям в обществе отношение другое, чем к потерям срочников.

Потери среди срочников – 10 тысяч – во время Чеченской войны всколыхнули все общество. Сегодня срочники в войне в Украине – это исключения. Либо командование неправильно оформило, либо не уговорило срочников.

– Военные эксперты в Украине говорят о том, что резерв армии Путина истощается, поэтому стоит вопрос о всеобщей мобилизации в РФ.

– Разговоры об этом идут, хотя ни минобороны России, ни другие ведомства об этом пока не говорят. Наоборот, заверяют, что никакой мобилизации не планируется. Но мы довольно условно относимся к этим заверениям, потому что уже знаем, как бывает: сначала говорят одно, а потом сразу происходит другое.

Говорят, на границе с Украиной была создана 150-тысячная группировка, но в российской армии порядка миллиона военнослужащих, из них порядка 400 тысяч контрактников. Я не военный аналитик, пусть они делают анализ, но могу сказать, что со стороны родителей, со стороны мужчин, которые находятся в запасе возникает очень много вопросов – будет ли мобилизация, если будет, то что делать. Опасения очень большие.

– Ваш прогноз – как будут развиваться события дальше, если в Россию будут продолжать идти гробы? Могут ли люди подняться?

– Прогнозировать этот ужас очень трудно. Уверяю вас, до 24 февраля в России никто и помыслить не мог о том, что произойдет. Что РФ нападет на Украину, как это происходит сейчас. Шок в России продолжается до сих пор. А то, что происходит в Украине – это вообще запредельно.

Я понимаю, что тут оправданий быть не может, но первая оккупация была над гражданским обществом самой России. Традиции сопротивления у нас не такие, как в Украине, был более мирный протест, но сопротивление продолжалось на протяжении всех лет правления Путина. Были огромные митинги в 2014 году, был сильный протест против третьего срока Путина.

Но сопротивление задавлено. Даже если сейчас в каждую деревню пойдут гробы, у нас нет свободных СМИ, у нас не расколоты элиты. Чтобы протест состоялся, нужно, чтобы его возглавил кто-то из элит. Здесь тоже все забетонировано.

Сегодня в России ситуация, как в 1940-е годы нацистской Германии. Тогда невозможно было ожидать, что устроят переворот после того, как пошли гробы из Польши и России. Это было сильное полицейское государство.

Диктатуры не меняются так. В демократических странах есть механизмы, есть элиты, есть пресса, там информация доносится до народа и, выйдя на улицу, народ может поменять то ли иное правительство. Здесь диктатура как в Советском Союзе.

– То есть мы в Украине можем рассчитывать только на то, что наша армия при поддержке союзников сможет нанести армии РФ непоправимый урон.

– Как дальше будут развиваться события, не понятно. Но можно рассчитывать, по крайней мере, на прекращение огня. Продолжать военные действия – это уже беспредельно. Можно рассчитывать на какие-то остатки разума российского руководства.

– Мы можем рассчитывать на благоразумие лично Путина?

– Нет. Там же все-таки есть окружение, есть те, кто так или иначе думает о развитии страны.

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