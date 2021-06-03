Посол Украины в Германии рассказал о восстановлении ядерного статуса

На повестке дня в Украине пока не стоит восстановление статуса ядерной державы. При этом большинство украинцев убеждены, что отказ от ядерных арсеналов была роковой ошибкой.

Об этом в в интервью военному журналу ".loyal" заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Ранее в диалоге со СМИ он призвал Запад оказать Украине современное вооружение и немедленно принять в НАТО. В ином случае, по его словам, на повестке дня встанет вопрос восстановления ядерного статуса.

"Что же касается восстановления статуса ядерной державы, то я хотел бы пока успокоить наших немецких друзей – на данном этапе эта тема для нас не стоит на повестке дня", – сказал посол.

Мельник добавил, что сегодня Украина "осталась с пустыми руками". По его словам, Россия как мощная ядерная страна мира захватила военной силой семь процентов территории Украины.

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"Остальные подписанты меморандума не помешали этому военному вторжению. Это означает чрезвычайную потерю доверия, в том числе и для режима нераспространения ядерного оружия", – сказал Мельник.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин выразил мнение, что восстановление ядерного статуса Украины – далеко не единственный и не лучший способ противостоять стране-агрессору России.