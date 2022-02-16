Посол России в ЕС заявил, что никакого нападения не будет: войны в Европе редко начинаются в среду

Посол России в Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что РФ не собирается идти на эскалацию и совершать вторжение на территорию Украины. По его словам, никаких доказательств о нападении западные страны не предоставили.

Также он отметил, что ситуация разрядится, когда партнеры прислушаются к опасениям России по вопросам безопасности. Об этом Чижов рассказал в интервью Die Welt.

Дипломат подчеркнул, что в ближайшее время никакого полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации не произойдет.

"Я могу заверить вас, что касается России, в эту среду нападения не будет. Никакой эскалации не будет ни на следующей неделе, ни на следующей неделе, ни в ближайший месяц. Войны в Европе редко начинаются в среду", – сказал Чижов.

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Кроме того, он посетовал, что сообщения о вероятном наступлении РФ на Украину в ночь 16 февраля ничем не были обоснованы. По словам Чижова, в таком случае подобные заявления можно воспринимать как клевету.

"Когда вы выдвигаете обвинения – особенно очень серьезные обвинения против России – вы также обязаны предоставить доказательства. В противном случае это клевета. Так где доказательства?", – заявил посол.

Также он подчеркнул, что когда Запад прислушается к опасениям России, процесс разрядки не заставит себя долго ждать. Чижов добавил, что это было бы в интересах всех европейцев, а также всех других народов мира.

Напомним, британские издания The Sun и The Mirror, ссылаясь на данные американской разведки, сообщили, что Россия якобы может напасть на Украину в 3 часа ночи 16 февраля. Комментируя публикации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил украинцам завести будильники на указанное время.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 15 февраля граничащие с Украиной подразделения Южного и Западного военных округов российских вооруженных сил начали отвод своих войск в места дислокации. В Министерстве обороны страны-агрессора заявили о завершении учений и назвали этот день таким, что "войдет в историю", упрекнув Запад.