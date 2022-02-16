Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать 'вторжение', а Reuters запустило трансляцию из Киева

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поиронизировал из-за предупреждений ряда СМИ об угрозе вторжения РФ в Украину. Он предложил украинцам завести будильники на 3:00, чтобы они сами могли убедиться, что нападение не произошло.

Об этом Песков сказал в комментарии для РИА Новости. Отметим, что ранее о том, что Россия может вторгнуться в Украину именно в 3:00 среды, 16 февраля, писали британские издания The Sun и The Mirror, ссылаясь на данные американской разведки.

Вместе с тем, информационное агентство Reuters запустило на своем YouTube-канале прямую трансляцию с Майдана Незалежности в Киеве (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца). Эфир они подписали "Вид на Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса".

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Камера передает и картинку, и звук. Однако в украинской столице все спокойно: слышна негромкая музыка, по дорогам ездят машины, а на тротуарах можно было заметить редких прохожих.

Напомним: согласно опросу, среди украинцев возросла готовность сопротивляться в случае вторжения российской армии на территорию Украины. В частности, бороться с оккупантами готовы 57,5% опрошенных граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден заявил, что Россия все еще может напасть на нашу страну и подчеркнул, что отвод российских войск от Украины пока не зафиксирован.

При этом он сказал, что, если Россия нападет на Украину, Штаты "будут защищать свободу и готовы заплатить любую цену". Главные тезисы из нового обращения Байдена читайте в материале по ссылке.