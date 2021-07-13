Послом США в Украине может стать дипломат, работавший в России

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко назвал двух кандидатов на должность посла США в Украине. Это Джордж Кент и Майкл Макфол.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Последний из них был послом в России.

"Кандидаты в послы США в Украине – Майкл Макфол и Джордж Кент. Примечательно, что Майкл Макфол был послом США в России в 2012-2014 годах", – написал политик.

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Отметим, что Кент исполняет обязанности поверенного в делах США в Украине. Также он является заместителем государственного секретаря.

В 2015-2018 годах был заместителем главы миссии США. Также он свободно владеет украинским языком и многое знает о политике и экономике в Украине. Продвигал создание антикоррупционных органов в нашей стране.

Макфол был послом США в России в 2012-2014 годах и специальным помощником 44-го американского президента Барака Обамы в Совете нацбезопасности. Он отвечал за российские и евразийские отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, послом Украины в США в феврале стала Оксана Маркарова. В апреле она отправилась в Соединенные Штаты для вступления в должность.