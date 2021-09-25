После покушения на Шефира Зеленский усилил охрану, а полицию перевели на особый режим работы. Документ

Владимир Зеленский после нападения на своего первого помощника Сергея Шефира усилил собственную охрану – кортеж президента увеличился, теперь он ездит с сигнальными маячками и гораздо быстрее. В то же время полиция переходит на усиленный режим работы.

Об этом сообщила "Украинская правда", ссылаясь на информацию собственных источников в правоохранительных органах. Издание обнародовало приказ главы Нацполиции Игоря Клименко о переводе полицейских на особый режим работы (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Согласно этому приказу личный состав криминальной полиции и следственных подразделений с 25 сентября переходят на усиленный режим работы. А полицейские будут работать сверхурочно, в том числе и в выходные и праздничные дни.

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Такой приказ объясняется "обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс". Целью смены работы полиции является проведение профилактических мероприятий для стабилизации ситуации, говорится в документе.

В то же время произошли изменения в охране президента. Обновленный кортеж Владимира Зеленского заметили на Обуховской трассе 24 сентября, около 21 часов, он двигался в сторону государственных дач. Очевидцы обратили внимание на то, что количество машин в президентском кортеже увеличилось, а сам он двигался на большой скорости с включенными сиренами и мигалками.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ взяла под охрану Сергея Шефира и его семью. Охрану первому помощнику президента сотрудники спецслужбы предоставили после того, как на него было совершено покушение.