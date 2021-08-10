Посла Беларуси вызвали в МИД после скандальных заявлений Лукашенко об Украине

В Министерство иностранных дел Украины 10 августа вызывали временного поверенного в делах Беларуси Кирилла Камышева. Там с ним провели беседу из-за заявлений незаконно избранного белорусского президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщается на сайте МИД. Дипломата предупредили о последствиях высказываний.

В частности, речь идет о намерении признать временно оккупированный Крым российским. В ведомстве отметили, что это равнозначно соучастию в преступлениях России против территориальной целостности и независимости Украины.

Также у белорусской стороны запросили объяснения слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать о допуске на белорусскую территорию для допроса журналиста Романа Протасевича самозваных прокуроров "ЛНР".

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Кроме того, в МИД назвали пропагандистскими высказывания непризнанного президента Беларуси о том, что в Украине якобы готовят боевиков и перебрасывают оружие в его страну.

Еще одним вопросом, который обсуждался с Камышевым, были угрозы Лукашенко "поставить Украину на колени".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении сделал несколько скандальных заявлений касательно Украины. В частности, речь шла о готовности признать Крым российским, а также о якобы поставках оружия из нашей страны и якобы подготовке тут боевиков. Подробнее, о чем говорил Лукашенко, – читайте в нашем материале.