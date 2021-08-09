Интеграция с РФ, готовность подавить протесты и "сигнал" для Украины: главное из выступления Лукашенко

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа, выступил во время "Большого разговора" в Минске. Глава государства поговорил об интеграции с Россией, готовности подавить протесты и "сигнале" для Украины.

OBOZREVATEL собрал главное из речи Лукашенко. Запись мероприятия опубликовало информационное агентство "БелТА" в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Президент назвал россиян родными людьми, но отметил, что Беларусь – суверенное государство. По его мнению, для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в состав другой страны.

"Мы никогда не были против теснейшего союза, но вы всегда нас держали на расстоянии и сейчас держите", – отметил президент.

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Однако Лукашенко не исключил того, что Россия и Беларусь станут одним государством или Беларусь войдет в состав РФ. "А, может, Россия войдёт в состав Беларуси, кто его знает", – сказал он.

"Там нас не ждут, и не потому что вредный Запад, все идет от жизни, от экономики. Они производят выше головы, им это сбывать куда-то нужно, им нужны рынки. И мы им нужны, прежде всего, как рынок сбыта, ну и как дешевая рабочая сила. Я не хочу, чтобы белорусы туда ехали", – сказал Лукашенко об отношениях с Западом.

Лукашенко заявил, что готов признать аннексированный полуостров Крым российским. Однако он назвал одно условие. По словам Лукашенко, "за ним дело не заржавеет", когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.

Лукашенко добавил, что "переступит" через Будапештский меморандум. Он также прокомментировал то, что Украина закрыла воздушное пространство для Беларуси и назвал это "безумием".

"Под Будапештским меморандумом моя подпись, но я и через это переступлю – вы видите что Украина творит? У меня руки развязаны. Они взвыли, что Лукашенко через Россию в Крым полетит. Так вы ж закрыли пространство через Украину. Безумцы!" – заявил Лукашенко.

Лукашенко сказал, что готов был вывести армию для приглушения протестов в Беларуси. Кроме того, Россия якобы готовила тысячу человек резерва для отправки в страну.

По его словам, президент России Владимир Путин предлагал ему помощь в борьбе с протестами. Однако Лукашенко ответил, что справится сам и попросил у РФ подготовить тысячу человек резерва. Лукашенко сказал, что у него в резерве была вся армия Беларуси.

"Я б не дрогнул. Ни один мускул бы не дрогнул ввести в действие армию, если б я видел, что они перешли "красную черту", – заявил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не начнёт вторжение в Украину. Но только при условии, что "сама Украина первой на нас не нападет". По его словам, украинцы меньше всего должны бояться белорусов.

"Мы никогда не сделаем пакость по отношению к Украине, если вы первыми не ступите с оружием на нашу землю", – отметил Лукашенко.

Президент Беларуси также высказался по поводу президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что украинский глава "готовит и забрасывает оружие".

"Зеленского...как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо то, надо это. Он все это воспринимал, понимал. Что с ним случилось? Ладно, ты побежал за западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь и оружие забрасываешь к нам сюда?" – сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что активист, глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов, которого нашли мертвым в Киеве, был для Беларуси никем. Однако Украина, по его словам, должна расследовать происшествие и дать ответ, как погиб гражданин Беларуси.

"Ну, вот как его фамилия – который повесился? – Шишов. Ну вот слушайте, кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ну, ладно я президент – я мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале три-четыре человека только его и знали. Он для нас был ну просто никто", – сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Европейском Союзе в очередной раз призвали режим самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко освободить всех политзаключенных и провести серьезные и заслуживающие доверия выборы президента в стране. Только в таком случае с нее будут сняты санкции