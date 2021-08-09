Интеграция с РФ, готовность подавить протесты и "сигнал" для Украины: главное из выступления Лукашенко
Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа, выступил во время "Большого разговора" в Минске. Глава государства поговорил об интеграции с Россией, готовности подавить протесты и "сигнале" для Украины.
OBOZREVATEL собрал главное из речи Лукашенко. Запись мероприятия опубликовало информационное агентство "БелТА" в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).Лукашенко об интеграции с Россией и Западе
Президент назвал россиян родными людьми, но отметил, что Беларусь – суверенное государство. По его мнению, для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в состав другой страны.
"Мы никогда не были против теснейшего союза, но вы всегда нас держали на расстоянии и сейчас держите", – отметил президент.
Однако Лукашенко не исключил того, что Россия и Беларусь станут одним государством или Беларусь войдет в состав РФ. "А, может, Россия войдёт в состав Беларуси, кто его знает", – сказал он.
"Там нас не ждут, и не потому что вредный Запад, все идет от жизни, от экономики. Они производят выше головы, им это сбывать куда-то нужно, им нужны рынки. И мы им нужны, прежде всего, как рынок сбыта, ну и как дешевая рабочая сила. Я не хочу, чтобы белорусы туда ехали", – сказал Лукашенко об отношениях с Западом.Лукашенко о признании Крыма "российским"
Лукашенко заявил, что готов признать аннексированный полуостров Крым российским. Однако он назвал одно условие. По словам Лукашенко, "за ним дело не заржавеет", когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.
Лукашенко добавил, что "переступит" через Будапештский меморандум. Он также прокомментировал то, что Украина закрыла воздушное пространство для Беларуси и назвал это "безумием".
"Под Будапештским меморандумом моя подпись, но я и через это переступлю – вы видите что Украина творит? У меня руки развязаны. Они взвыли, что Лукашенко через Россию в Крым полетит. Так вы ж закрыли пространство через Украину. Безумцы!" – заявил Лукашенко.Лукашенко о подавлении протестов
Лукашенко сказал, что готов был вывести армию для приглушения протестов в Беларуси. Кроме того, Россия якобы готовила тысячу человек резерва для отправки в страну.
По его словам, президент России Владимир Путин предлагал ему помощь в борьбе с протестами. Однако Лукашенко ответил, что справится сам и попросил у РФ подготовить тысячу человек резерва. Лукашенко сказал, что у него в резерве была вся армия Беларуси.
"Я б не дрогнул. Ни один мускул бы не дрогнул ввести в действие армию, если б я видел, что они перешли "красную черту", – заявил Лукашенко.Лукашенко о "сигнале" для Украины и о Зеленском
Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не начнёт вторжение в Украину. Но только при условии, что "сама Украина первой на нас не нападет". По его словам, украинцы меньше всего должны бояться белорусов.
"Мы никогда не сделаем пакость по отношению к Украине, если вы первыми не ступите с оружием на нашу землю", – отметил Лукашенко.
Президент Беларуси также высказался по поводу президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что украинский глава "готовит и забрасывает оружие".
"Зеленского...как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо то, надо это. Он все это воспринимал, понимал. Что с ним случилось? Ладно, ты побежал за западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь и оружие забрасываешь к нам сюда?" – сказал Лукашенко.Лукашенко о смерти активиста Шишова
Лукашенко заявил, что активист, глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов, которого нашли мертвым в Киеве, был для Беларуси никем. Однако Украина, по его словам, должна расследовать происшествие и дать ответ, как погиб гражданин Беларуси.
"Ну, вот как его фамилия – который повесился? – Шишов. Ну вот слушайте, кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ну, ладно я президент – я мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале три-четыре человека только его и знали. Он для нас был ну просто никто", – сказал Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Европейском Союзе в очередной раз призвали режим самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко освободить всех политзаключенных и провести серьезные и заслуживающие доверия выборы президента в стране. Только в таком случае с нее будут сняты санкции