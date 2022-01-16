Порошенко оценил вероятность задержания после возвращения в Украину. Все подробности брифинга

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, которому согласовали подозрение в государственной измене, действительно намерен вернуться в страну в понедельник, 17 января. Он прибудет в 9 утра авиарейсом из польской столицы.

Об этом политик накануне возвращения заявил в ходе онлайн-брифинга в Украинском доме в Варшаве. Его трансляция началась в 16:00 в воскресенья, 16 января, на телеканале "Прямой" (чтобы посмотреть видео, сделайте новость до конца).

"Несколько часов остается до моего возвращения. В этом нет ничего сенсационного: я должен быть на родине, где меня поддерживают. Хочу поблагодарить за поддержку всех друзей из Украины – политиков, членов парламента, журналистов", – сказал Порошенко.

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На вопрос журналистов о вероятности его ареста по возвращении домой он подчеркнул, что не видит для этого оснований. По убеждению политика, действующая власть такими шагами "нанесет вред только себе".

"Я возвращаюсь в Украину – бороться за нее, а не против господина Зеленского. Здесь комментировать нечего: те, кто хочет видеть перечень документов, которые подали Госбюро расследований или прокуратура, – там не о чем говорить", – заявил Порошенко.

По его словам, некоторые западные политики тоже считают, что события вокруг подозрения его в государственной измене "являются притеснением оппозиции" в Украине.

"17 января я возвращаюсь и это знаковый день – начало нового политического сезона. Если нужно будет, приду в Печерский райсуд... Буду бороться за страну и против политического преследования", – подчеркнул политик.

Порошенко заверил, что международные партнеры, с которыми он общался за время своего пребывания за границей, соглашаются, что нужно создать конкретный список санкций против России. Он отметил, что вопрос безопасности стоит теперь не только для Украины, но и для Польши, Словакии, балтийских стран и Румынии.

"Нам нужна военная помощь и технологии. Нам нужно найти достойный дипломатический ответ и этим может стать Мадридский саммит", – политик.

В ответ на вопрос белорусской журналистки он отметил, что извне действия власти в отношении него чем-то похожи на события с "политическими преследованиями в России лидеров оппозиции Михаила Ходорковского и Алексея Навального".

"Но Украина – не Россия. Мы не дадим реализовать подобные сценарии", – заявил Порошенко.

Он выразил убеждение, что его не задержат в аэропорту. В то же время признал, что самолет, в котором он будет находиться, могут направить в другой аэропорт.

"Не собирал и не буду собирать "тревожный чемоданчик" и вам не советую. Верю, что все будет хорошо, происходить законно, а мы будем противодействовать всем законным способам", – подчеркнул политик.

Депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram-канале отметил, что на брифинге присутствовали главные редакторы нескольких украинских изданий, а также журналисты AFP, Reuters, Радио Свобода, польских изданий и т.д.

На своей странице в Facebook Порошенко опубликовал фото из вагона поезда, в котором ехал вместе с женой Мариной Порошенко – ее он поблагодарил за поддержку.

Напомним: 20 декабря пятому президенту объявили подозрение в государственной измене. Отмечалось, что оно касается расследование относительно поставок в 2014-2015 годах угля из временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской солидарности" подчеркнули, что "дело сфабриковано".

Как сообщал OBOZREVATEL, находясь в Брюсселе, лидер "ЕС" Петр Порошенко дал интервью изданию Politico. Выдвинутое ему подозрение он назвал "юридическим мусором". Также подчеркнул, что решительно настроен бороться с "врагом Украины, Европы и всего демократического мира" – главой РФ Владимиром Путиным.