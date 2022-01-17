Порошенко выступил с первым заявлением после суда и указал на нюанс с 'вручением подозрения'. Видео

Пятый президент Петр Порошенко выступил перед своими сторонниками возле Печерского районного суда города Киева и рассказал о нюансах в своем деле. Политик посетовал, что суд хотел назначить ему бесплатного адвоката, а также отметил, что перерыв объявили, чтобы разобраться с деталями подозрения.

По словам Порошенко, бесплатный адвокат отказался вести дело, заявив при этом о провокации со стороны власти. Фрагмент его выступления опубликовали в Telegram-канале УНИАН (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Порошенко подчеркнул, что его правозащитников Илью Новикова и Игоря Голованя якобы лишили полномочий.

"Суд не знает, что ему делать. Они приняли решение назначить мне бесплатного адвоката, лишив господина Новикова и господина Голованя обязанностей моих адвокатов. При этом бесплатный адвокат вышел и сказал, что это провокация власти и он в этой провокации не будет принимать участие", – сказал Порошенко.

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При этом по словам политика никто в суде так и не смог вспомнить, где, когда и при каких обстоятельствах было сообщено о подозрении. Порошенко добавил, что в перерыве суд пошел выяснять эти нюансы. Также он добавил, что его адвокатам предстоит ознакомиться с девятью томами дела.

"Судья огласил перерыв, не сказав на какое время. Но мы заинтересованы, чтобы это было быстро. Мы попробуем сейчас ознакомиться с девятью томами дела за час-полтора. И как только судья продолжит заседание, мы настроены сегодня дать бой. Дать бой при вашей поддержке", – обратился к митингующим Порошенко.

Как известно, в понедельник, 17 января, пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в Украину. О том, как встречали политика в аэропорту читайте в нашем материале.

Также OBOZREVATEL cледит онлайн за всем, что происходит в Печерском суде и под его стенами.

Напомним, 20 декабря пятому президенту объявили подозрение в государственной измене. Отмечалось, что оно касается расследования относительно поставок в 2014-2015 годах угля из временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской солидарности" подчеркнули, что "дело сфабриковано".

Ранее адвокат пятого президента Петра Порошенко заявил, по прилету в Украину политика планируют доставить в суд принудительно. Юрист подчеркнул, что Офис генерального прокурора и Печерский районный суд города Киева скрывают данное постановление о задержании Порошенко.

Однако накануне возвращения Порошенко стало известно, что его не будут задерживать в аэропорту по прилету из Польши. Такое решение якобы связано с качеством решения Печерского суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, находясь в Брюсселе, лидер "ЕС" Петр Порошенко дал интервью изданию Politico. Выдвинутое ему подозрение он назвал "юридическим мусором". Также подчеркнул, что решительно настроен бороться с "врагом Украины, Европы и всего демократического мира" – главой РФ Владимиром Путиным.