Порошенко выступил с первым заявлением после прибытия в Украину. Фото и видео

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который в понедельник, 17 января, прибыл самолетом из польской Варшавы в киевский аэропорт "Жуляны", заявил о незаконности попыток не пустить его в страну и выступил с пламенной речью перед украинцами.

Накануне стало известно, что нардепа не будут задерживать, о чем ранее говорили его адвокаты. Однако возле стойки паспортного контроля политика встретили следователи Государственного бюро расследований и пытались забрать его паспорт.

OBOZREVATEL следил за прибытием и выступлением Порошенко онлайн.

"Дорогие друзья, у нас на сегодняшний день происходит сейчас недопуск меня как гражданина Украины на территорию государства. Нас на сегодняшний день уже более 10 минут пограничники не допускают, без объяснения каких-либо причин, под предлогом какой-либо проверки не допускают на территорию Украины. Я думаю, что это провокация, которая подстрекает к массовым акциям, и мы призываем пограничников обеспечить мое конституционное право, как гражданина Украины, о доступе на территорию Украины", – заявил Порошенко журналистам, собравшимся в здании.

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"Сейчас идет прямая трансляция. Можете мне объяснить причины? Вы не допускаете меня на территорию Украины. Я ведь не могу силой действовать", – продолжил он, обратившись также к руководству Государственной пограничной службы.

Далее пятый президент вышел из аэропорта к украинцам, собравшимся в его поддержку, и объяснил происходящее.

"Мы тут не для того, чтобы защитить Порошенко, а для того, чтобы защитить Украину. Я очень люблю и уважаю свою "Европейскую солидарность", люблю "Справу громад", люблю "Братів по зброї". Но очень важно, что сегодня с нами представители другим политических демократических сил. Только что правоохранители, часть которых были переодеты в форму пограничников, пытались не допустить меня в Украину. Они забрали мой паспорт, объясняли это тем, что должны установить мою личность. У них якобы было большое сомнение, что я и есть Порошенко. Они инопланетяне, так как не узнали меня! Обычный паспорт проверяли больше 15 минут, разрабатывая сценарий недопуска. Так сильно нас ждали. Ситуацию нам удалось решить только благодаря тому, что в составе пассажиров рейса было большое количество журналистов. Я хочу поблагодарить Севгиль Мусаевой, главному редактору "Украинской правды", Соне Кошкиной, главному редактору LB.ua, журналистам Reuters, Франс Пресс, ВВС," – подчеркнул политик.

"Все свои усилия они направили не на сдерживание российской угрозы, а на борьбу с оппозицией, выборочное правосудие, разрушение верховенства права", – озвучил Порошенко.

Он добавил, что задержание не произошло благодаря тому, что правоохранители "испугались массовки".

"Сейчас я иду на суд. И там дадим им бой, как Путину в 2014-2015 годах. Всех жду под судом", – закончил нардеп.

Отметим, в то же время телеканал "Рада" ошибочно сообщил о том, что ГБР вручило Порошенко подозрение в государственной измене.

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