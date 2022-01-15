Порошенко обратился к украинцам: власти не видят, что мир изменился. Видео

После вторжения России в Казахстан ситуация с безопасностью для Украины существенно усложнилась, и это требует немедленных скоординированных действий совместно с союзниками. И оппозиция готова подставить плечо властям для сохранения Украины.

Об этом в видеообращении сказал пятый президент, лидер "Европейской Солидарности", который сейчас пребывает в Брюсселе.

"За последние три недели, когда Зеленский очень напряженно отдыхал: сначала в Гуте с Ермаком, потом в Буковеле с Коломойским, потом снова в Буковеле с Ермаком, он якобы не заметил, что мир изменился. Россия ворвалась в Казахстан, равно как и когда-то Советский Союз вторгся в Венгрию, вторгся в Чехословакию. Это способствовало превращению мира в двухполюсный, а Советского Союза и России – в усиленное авторитарное государство, которое насаждает авторитаризм в этих странах", – считает Порошенко.

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Политик отметил, что сейчас угрозы для Украины значительно возросли.

"Украина сегодня должна защититься. Защититься как от военного вторжения, так и от влияния России. Украина сейчас нуждается в решительных и совместных действиях. И потому удивляет, когда по вопросу Украины собираются парламенты всего мира для того, чтобы совместно выработать решения, которые помогут Украине, которые помогут Европе и миру, а единственный парламент, который не собирается по вопросу украинской безопасности – это Верховная Рада Украины", – отметил Порошенко.

Он призвал к объединению ради спасения страны все патриотические силы.

"Мы готовы помогать властям. Мы готовы делиться своими мыслями и своими советами. Мы готовы подставить плечо, если нужно. Мы готовы взять под руки, если нужно. Мы готовы даже передвигать ноги, если их ноги не идут в европейском направлении. Все это мы готовы делать для того, чтобы помочь Зеленскому, потому что он – президент. И в его немощных руках есть булава. Но как говорят – к булаве нужна еще и голова", – заявил Порошенко.

Он заверил, что возглавляемая им политическая сила поддержит все инициативы, которые помогут усилить оборонный потенциал государства и будут направлены на движение Украины в европейском направлении.

"Безусловно, мы как ответственная государственная партия будем работать на объединение государства. Будем поддерживать все инициативы, которые будут направлены на то, чтобы усилить оборонный потенциал нашего государства и европейское движение нашей страны, как мы это всегда делали", – резюмировал Петр Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко в Брюсселе призвал ЕС разработать пакет санкций против путинского режима. Он также заявил, что Европейский Союз внимательно следит за маневрами России на украинской границе. Если Кремль не откажется от планов эскалации конфликта – Россию ждет жесткая реакция мирового сообщества.