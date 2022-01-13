Будет жесткая резолюция по России – Порошенко рассказал о результатах переговоров с евродепутатами в Брюсселе

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность", Петр Порошенко в Брюсселе рассказал журналистам о результатах своих встреч с еврочиновниками и депутатами Европейского парламента. Порошенко также подтвердил, что 17 января вечером состоится специальное заседание Комитета международных дел по украинскому вопросу.

"Главная цель моей поездки и моих встреч – это защита Украины в этих очень непростых условиях. Первое – это оценка текущей ситуации и "единый голос" почти всех политических фракций Европейского парламента – на встречах со мной присутствовали представители всех влиятельных фракций, формирующих повестку дня, формирующих решение Европарламента", – отметил лидер "Европейской солидарности".

Порошенко подчеркнул, что европейские партнеры не питают иллюзий: ситуация с безопасностью в Украине и мире – самая плохая с 2014 года и, возможно, одна из самых сложных за последние 30 лет.

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"Действия России они оценивают как полностью неадекватные. И в этих условиях Украина нуждается в уникальном формате сотрудничества с НАТО, с Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки", – сказал пятый президент.

"И поэтому я благодарен евродепутатам за поддержку нашей прошлой инициативы – принятие уникальной резолюции в прошлом году, где были фактически впервые представлены в том числе и наши позиции по виду и характеру тех санкций, которые должны быть применены сейчас и которые должны быть применены в случае продления Россией агрессии", – подчеркнул Порошенко.

"Также было поддержано – и я благодарен за это депутатам – наше предложение о чрезвычайном заседании Комитета международных дел Европейского парламента по принципиальному украинскому вопросу. Оно состоится вечером в понедельник 17 числа. Это предложение было поддержано всеми представителями. Несмотря на то, что в понедельник у Европейского парламента будет очень напряженный день, нам удалось вставить это в повестку дня", – сообщил пятый президент.

"Здесь будут работать наши представители, наши депутаты. И если развитие событий приобретет нежелательное направление, срочно будет созвана и сессия Европарламента, срочно будут дебаты по Украине, будет подготовлена новая, еще более жесткая резолюция. Содержание этой резолюции было подробно оговорено во время более чем трехчасовой встречи с евродепутатами", – резюмировал Петр Порошенко.