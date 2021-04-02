Порошенко – о разговоре Байдена с Зеленским: Украина получила 'вакцину' от российского агрессора

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко прокомментировал первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

На своей странице в Facebook Порошенко написал, что этот диалог очень актуален, ведь Россия продолжает наращивать агрессию, в частности, накапливая силы вблизи украинской границы. Он назвал Байдена "давним другом Украины".

"Русский агрессор не стесняется играть мышцами на наших границах. В Кремле продолжают разыгрывать карту украинской капитуляции. Путин увеличивает ставки и, видимо, рассчитывал на близкую победу", – написал пятый президент.

Порошенко отметил, что Джо Байден является наиболее опытным американским лидером, который хорошо осведомлен о ситуации в Украине. Политик подчеркнул, что контакт двух государств на высшем уровне имеет очень большое значение.

"Украинская борьба получила столь необходимую и своевременную "вакцину" от российского агрессора. А украинская власть – четкие и понятные сигналы относительно ожиданий на пути необходимых реформ", – добавил Порошенко.

Напомним, что в пятницу, 2 апреля, Байден и Зеленский обсудили обострение боевых действий на Донбассе и наращивание вооружений России вблизи украинской границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом официально рассказал о первой телефонной беседе двух президентов, а пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала разговор невероятным.