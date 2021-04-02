Порошенко – про розмову Байдена із Зеленським: Україна отримала 'вакцину' від російського агресора

П'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прокоментував першу телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена.

На своїй сторінці у Facebook Порошенко написав, що цей діалог дуже актуальний, адже Росія продовжує нарощувати агресію, зокрема, накопичуючи сили поблизу українського кордону. Він назвав Байдена "давнім другом України".

"Російський агресор не соромиться грати м'язами на наших кордонах. У Кремлі продовжують розігрувати карту української капітуляції. Путін збільшує ставки і, певне, розраховував на близьку перемогу", – написав п'ятий президент.

Порошенко зазначив, що Джо Байден є найбільш досвідченим американським лідером, який добре обізнаний щодо ситуації в Україні. Політик підкреслив, що контакт двох держав на найвищому рівні має дуже велике значення.

"Українська боротьба отримала таку необхідну і вчасну "вакцину" від російського агресора. А українська влада – чіткі та зрозумілі сигнали щодо очікувань на шляху необхідних реформ", – додав Порошенко.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 2 квітня, Байден і Зеленський обговорили загострення бойових дій на Донбасі та нарощування озброєнь Росії поблизу українського кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дім офіційно розповів про першу телефонну бесіду двох президентів, а прессекретарка Зеленського Юлія Мендель назвала розмову неймовірною.