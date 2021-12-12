Порошенко о провале Путина на переговорах с Байденом: Россия не будет силой изменять порядок в послевоенной Европе

Украинские власти должны демонстрировать активную позицию в переговорах с международными партнерами. Мир должен видеть нашу готовность действовать. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Он отметил, что к людям всегда хочется приходить с положительными новостями, и никто не хочет говорить о войне. Однако есть несколько индикаторов, которые невозможно игнорировать. В частности, то, что после окончания военных учений Путин оставил всю военную технику – это индикатор того, что он готовится к войне. Размещение на пограничной территории разведывательных и других средств, построение логистики, концентрация более тысячи батальонно-тактических групп, то есть все имеющиеся возможности России, наличие боевиков с Урала до Калининграда недалеко от границ Украины – это очень тревожные сигналы.

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"Но ответа на вопрос, будет ли война – никто не знает. В первую очередь – не знает Путин. Потому что Путин пойдет войной, если он будет ощущать победу. И только объединенная позиция мира и мощь украинской армии точно остановит Путина. Потому что это повышение цены, которую заплатит Путин в случае безответственного продолжения атаки в Украине", – сказал пятый президент Украины.

В то же время Петр Порошенко отметил, что все эти шаги Путину нужны, чтобы поднять ставки в переговорах с миром.

"Давайте проанализируем. Путин добивался встречи с американским президентом. И он думает, что он выбил себе женевскую встречу. Путин добивался сертификации "Северного потока-2". И он думает, что его сертифицируют. Он добивался остановки евроатлантической интеграции Украины. И он думал , что это поставят на паузу. Путин добивался легализации аншлюса Беларуси. И из-за Беларуси начался миграционный кризис. И против Путина не были применены санкции. И Путин думал, что так же будет и сейчас", – объяснил политик.

"Он просчитался. Я считаю блестящим поведение президента США Байдена на этих переговорах. Путин не отвел еще войска, но мир отошел на шаг назад от чрезвычайной опасной пропасти, куда Путин толкал мир. Я хотел бы особо подчеркнуть, что на сегодняшний день на все эти вопросы Путин точно получил "нет". Не будет, не имеет права Россия силой изменять порядок в послевоенной Европе", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко отметил недопустимость вмешательства Кремля в дела суверенной Украины.

"Не имеет права Россия права вето на решение суверенного государства и народа Украины по поводу дальнейшего направления развития нашего государства", – подчеркнул политик.

Пятый президент Украины назвал хорошим сигналом объединение мировых лидеров по вопросу санкций против России в случае дальнейшей эскалации агрессии.

Он также отметил, что надежды Кремля остановить евроатлантическую интеграцию Украины не оправдаются, и Украина может обратиться на мадридском саммите НАТО в 2022 году о предоставлении Плана действий по членству в НАТО.

Порошенко назвал важным фактором сдерживания России получение Украиной мощной военной помощи посредством оборонительного летального вооружения.

По его словам, Украина также рассчитывает на мощную поддержку реформ, которые повысят сопротивление российской агрессии и помогут победить.

"Сочетание двух факторов – международной помощи, позиции, когда мир говорит единым голосом в защиту Украины и мощи украинской армии, дают нам определенные основания для сдержанного оптимизма. Сдержанного оптимизма, потому что без веры в собственную победу ни одна страна, ни одна армия никогда не побеждала", – подчеркнул он.

Петр Порошенко также акцентировал внимание на важности объединения усилий в подготовке к проведению консультаций по вопросам безопасности с нашими партнерами.

"С чем 16 декабря Зеленский должен ехать в Брюссель? С чем наша команда должна работать с Вашингтоном? Мы готовы к этому приобщаться. Я планирую поездку в Вашингтон и это будет одной из тем, которые мы будем обсуждать с нашими американскими партнерами", – отметил оппозиционный политик.

"Сегодня Украина вернулась в повестку дня очень высоко. Если мы сейчас, получая 1,5 млрд фунтов от Соединенного королевства, сотни миллионов долларов от США, не сделаем сами шаги, никто нам дальше предоставлять оборонное летальное оружие не будет. Сейчас каждый день Украина должна занимать активную позицию, иначе мы лишимся союзников", – резюмировал пятый президент Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко призвал власти немедленно созвать заседание ВРУ для обсуждения противостояния угрозе вторжения РФ. Кроме того, лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул опасность идеи референдума по Донбассу. Такой референдум, по мнению Порошенко, приведет к реализации планов Путина по Украине.