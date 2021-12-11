Порошенко призвал власти немедленно созвать заседание ВРУ для обсуждения противостояния угрозе вторжения РФ

Верховная Рада должна немедленно провести заседание по обсуждению ситуации, связанной с вероятностью начала Россией полномасштабных военных действий против Украины. На него должны пригласить лидеров всех фракций.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". По его словам, должно быть созвано также и СНБО (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я прямо сейчас требую от украинской власти соответствующих действий. Мы должны созвать Совет национальной безопасности и обороны, пригласив туда лидеров всех фракций, включая оппозиционные, потому что эта дискуссия должна состояться на объединение общества, народа и страны для того, чтобы повысить способность Украины давать отпор агрессору", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

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Порошенко также заявил, что президент Владимир Зеленский должен прийти в Верховную Раду для обсуждения угрозы эскалации со стороны России и мер, которые будут предприниматься на уровне всех органов государственной власти для противостояния этим угрозам.

"Президент должен прийти в парламент, провести закрытую сессию. Почему в Конгрессе Соединенных Штатов, Бундестаге, Европарламенте обсуждается вопрос Украины, а украинский парламент пока не вовлечен в это? Я твердо убежден, что это тоже будет шаг к увеличению способности защиты нашего государства", – сказал он.

Пятый президент Украины также подчеркнул, что укрепление обороноспособности государства должно быть отражено в государственном бюджете.

"Степан Тимофеевич (Полторак. – Ред.), поправьте меня, если я неправ, но последний раз еще мы с вами повышали денежное обеспечение украинским военным", – добавил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" подчеркнул, что армию следует обеспечить горючим, оружием, амуницией. "Это повышение цены, которое Путин заплатит, если он попытается вторгнуться на нашу территорию, в украинское государство. И это просто может остановить Путина, и это будет решением, чтобы в Украине не было войны", – сказал он.

"Ибо нет народа в мире, который больше хотел бы мира, чем украинцы, чем мы с вами. Я в этом твердо убежден", – подчеркнул Петр Порошенко.

Пятый президент также отметил, что угроза начала вторжения российской армии в Украину сейчас обсуждается на всех международных площадках.

"Сегодня в Ливерпуле проходит совет министров иностранных дел стран Большой семерки, в понедельник состоится заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза по вопросам Украины. Во вторник состоится, и я благодарю своих коллег депутатов Европарламента, состоятся дебаты по Украине в Европарламенте. Вчера прошли дебаты в Бундестаге – одним из первых вопросов, рассматриваемых правительством Германии, является вопрос Украины. 16-17 декабря состоится Совет Европейского Союза – вопрос Украины будет в повестке дня", – сказал он.

"У меня требование к украинским властям – вы должны быть на каждом из этих заседаний. Ведь в 2014 году меня как президента не приглашали на Совет Европейского Союза и тем не менее впервые в истории мы там были. Мы донесли правду, обеспечили принятие решения о санкциях против России и объединенного пакета помощи Украине", – отметил он.