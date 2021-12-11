Порошенко: идея референдума по Донбассу является реализацией планов Путина

Вопросы суверенитета, территориальной целостности, государственного устройства не могут быть вынесены на референдум. Об этом напомнил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в ответ на заявление Зеленского о предполагаемом референдуме по дальнейшей судьбе Донбасса.

"Это Конституция, и президент должен защищать Конституцию, а не нарушать ее. Я категорически не согласен с тем, чтобы референдумы использовались как технология для проведения, в том числе, и неукраинских решений. Обсуждать неизвестные вопросы, да еще и как было сказано, вынесенные или предложенные другими странами, – я думаю, что это была бы просто ужасная ошибка, потому что единственным источником государственной власти в Украине есть народ, а Конституция является Основным законом", – подчеркнул Порошенко.

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"Перед тем, как даже теоретически обсуждать эти вопросы, нужно обеспечить соблюдение Конституции и обеспечить защиту прав людей, суверенитет, защиту государства", – отметил пятый Президент.

"А представьте себе, что две или три области примут решение иное, чем остальные области. А представьте себе, что как следствие будет сценарий, в том числе сценарий Путина о том, что эти области не счастливы, и повторят позицию фейкового референдума, который Путин провел в Крыму", – отмечает Порошенко.

"После фейкового референдума в Крыму у меня есть определенная аллергия на способ решения вопросов Путина, или интересов Путина через Украину. Изучите внимательно урок 2014 года и не повторите его. Потому что в 2014 году нам было гораздо труднее. Если не знаете, что делать – проведите СНБО, придите в парламент, объедините общество, спросите и принимайте решения по крайней мере на основании позиций, за которые заплачена очень высокая цена, а не легко бросайтесь вопросами референдума", – резюмирует Порошенко.