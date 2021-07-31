Порошенко написал статью-ответ Путину: интеллектуальный прогресс руководства РФ нулевой

Украинская нация уже давно самоидентифицировалась, поэтому утверждение Путина о том, что украинцы и русские якобы являются "одним народом", навевают воспомниния об описании сумасшедшего дома в художественном произведении Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка". Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко написал в публикации "Статья Путина не об истории. Это – политический манифест с угрозами соседям", которая была опубликована в Gazeta Wyborcza.

"Мы, украинцы, не имеем проблем с собственной идентичностью. И нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ. И от россиян нас отличают не только собственный исторический опыт, язык, песни и танцы или кухня, но и политическая культура, отношение к правам и свободам человека, геополитические ориентации, осознанное и глубоко укоренившееся чувство причастности к европейской цивилизации. Эти различия в течение последних семи лет только усилились, и, кстати, не последнюю роль в ускорении процесса сыграл настолько отвратительный для Украины Путин", – отметил Порошенко.

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Пятый президент Украины также отметил, что глава РФ в своей статье не предложил ни одного нового тезиса. Вся она построена на повторе традиционных российских фейков.

"С точки зрения восприятия истории, статья Путина не содержит для нас ничего нового. Эта рамка известна нам с середины девятнадцатого века. Тогда на фоне национального возрождения на украинской территории русская имперская пропаганда развернула кампанию неприятия украинцев как отдельного народа. "Не было, нет и быть не может", – печально известное выражение с циркуляра министра внутренних дел России Валуева. Но фраза стала официальной позицией Петербурга по украинскому языку и народу как его носителю" – заявил Порошенко.

Политик также убежден, что со времен Валуевского циркуляра, за последние 160 лет, интеллектуальный прогресс российского руководства равен нулю.

"Утверждение, что украинцы и россияне один народ, напоминает мне об описании сумасшедшего дома, в котором лежал Швейк. Среди причинных был один профессор, который "доказывал, что внутри земного шара есть еще один шар, гораздо больше, чем тот, что сверху", – сравнил Порошенко.

Пятый президент Украины также отметил, что украинцы определили европейское направление развития своего государства, а российская агрессия еще больше утвердила этот выбор.

"Украина выбрала свой путь развития – членство в ЕС и НАТО. Социологические опросы показывают, что на референдуме за вступление в ЕС готовы проголосовать три четверти тех, кто планирует принять в нем участие. За НАТО – соответственно две трети украинцев, которые готовы участвовать в референдуме. Российская агрессия, кстати, существенно усилила поддержку евроатлантического курса среди наших соотечественников", – отметил Порошенко.

Он сравнил нежелание России примириться с тем, что Украина давно не является частью российской империи, с фантомными болями по потере других территорий.

"В следующем месяце мы отметим тридцатилетие Независимости, а россияне до сих пор с ней не смирились. А чему тут удивляться? Всего лишь тридцать лет, а в России многим до сих пор болит потеря Финляндии и Польши, которая произошла более века назад", – резюмировал лидер "Европейской Солидарности".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко поздравил украинцев с 1033-годовщиной Крещения Руси-Украины. Политик отметил, что получение Томоса от Вселенского патриарха имело огромное значение для украинской церкви. Ведь ПЦУ "вошла равной среди равных в Семью Церквей-Сестер". Сейчас признание ПЦУ православными церквями мира продолжается.

Между тем 13 июля этого года суд по ходатайству ГБР возобновил дело о Томосе. По словам адвоката пятого президента, Игоря Голованя, следователи снова будут искать в усилиях Порошенко по созданию ПЦУ "признаки разжигания религиозной вражды и ненависти".