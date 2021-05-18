Порошенко: надо немедленно решать вопрос вакцин, кислорода, кроватей и спасения украинцев

Отставка министра здравоохранения Максима Степанова не решает проблем защиты украинцев от коронавируса. Власти немедленно должны обеспечить вакцины, кислород, кровати, собственное производство вакцин и спасение людей.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко. Он отметил, что кадровый хаос во власти привел к тому, что украинцы не получили своевременной помощи с первых дней пандемии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Заслуживает ли Максим Степанов отставки? Очевидно. В этом ни у кого нет сомнений и это для него главный способ наказания. Однако хочу напомнить, что Степанов – это четвертый за ровно два года министр здравоохранения. Какие еще нужны доказательства кадрового хаоса, который царит эти два года в стране? И разве это не является свидетельством того, что проблема с охраной здоровья не в Степанове? Потому что страна осталась еще в 2020 году без масок, без средств защиты, без ничего", – констатировал пятый президент.

Он напомнил, что Благотворительный фонд Порошенко покупал костюмы на 40% дешевле, чем Минзрав, а кислородные концентраторы – на 27-40% дешевле.

"То же происходило с рентгеновским оборудованием. Независимо от политических симпатий и антипатий мы должны признать – это называется коррупция. И за эту коррупцию надо отвечать", – убежден лидер "Евросолидарности".

"Когда пытаются сейчас обвинить Степанова в том, что он неправильно или недостаточно эффективно покупал вакцины – мы должны констатировать, что сейчас вакцинный национализм, и ответственность за закупку только на главах государств. И то, что сегодня по меньшей мере 48 469 украинцев отдали свою жизнь. На 34% больше умерло в марте 2021-го, чем в марте 2020 года", – подчеркнул Порошенко.

"Здесь ответ очень прост. Мы должны объединиться для того, чтобы решить вопрос вакцин, кислорода, кроватей, собственного производства вакцин и спасения украинцев. Это наша с вами цель. Давайте объединимся", – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая в Верховной Раде 292 голосами уволили Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Больше всего голосов за увольнение поступило от "Слуги народа" – 203, "Европейской солидарности" – 25 и "Голоса" – 18.