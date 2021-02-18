Порошенко купил телеканал 'Прямой' за 'большие деньги', чтобы его не закрыли

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко купил телеканал "Прямой" у Владимира Макеенко.

Об этом он сообщил в четверг, 18 февраля, во время телемарафона "Седьмая годовщина Революции Достоинства". По словам Порошенко, это решение было принято из-за рисков отключения телеканала по решению власти (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Порошенко также гарантировал, что свобода слова и журналистские стандарты на телеканале "Прямой" будут сохранены.

"Вчера я имел ужин с одной из послов Большой семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение – 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал "Прямой" будет закрыт. Я получил 18 сообщений. Часть из которых я показал послу", – сказал Порошенко.

"Я не получил ни одного опровержения. Напротив планы, что это готовится. В свое время полтора года назад я обещал, что я приложу максимум усилий, чтобы не позволить этого", – напомнил политик.

Он рассказал, что Макеенко сам позвонил ему и попросил защиты для канала.

"Сегодня утром мне позвони Макеенко. Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите канала. Сказал, что единственная его вина, что он несколько лет прилагал усилия, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Две часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность – и 2 часа назад в государственном реестре конечный бенефициарный владелец "Прямого" является "Prime Assets Capital", структура которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу ", – сообщил лидер "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL :