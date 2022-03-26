Польский генерал напомнил об оккупации Калининградской области: Варшава должна заявить претензии на исторические территории

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Калининградская область, которая сейчас находится в составе страны-агрессора России, – под оккупацией. Однако исторически она является частью польской территории.

Такое заявление сделал Бывший командующий Сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшыпчак, слова которого приводит Do Rzeczy. Он настаивает на необходимости заявить соответствующие претензии.

По словам генерала, Калининградская область находится под российской оккупацией с 1945 года.

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"Теперь о ней стоило бы напомнить. Мы имеем право претендовать на эту территорию, которую Россия оккупирует", – сказал он.

Скшыпчак добавил, что эта территория никогда не была русской, исторически она принадлежала Пруссии и Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину в Японии напомнили, что РФ оккупировала южную часть Курильских островов.

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