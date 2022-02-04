Польша на следующей неделе начнет поставки вооружения Украине: появились подробности

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава на следующей неделе начнет поставки вооружения Украине. Это происходит на фоне возможного полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

По словам Моравецкого, поставки помогут Украине не только защититься, но и поддержат безопасность на восточном фланге НАТО. Об этом сообщает польское издание WYDARZENIA w INTERIA.PL.

"Сегодня, чтобы наш сосед мог как можно лучше защитить себя, мы передаем оборонительное вооружение Украине. Это поможет поддерживать безопасность на восточном фланге НАТО. Перевозки через восточную границу должны начаться на следующей неделе", - сказал премьер-министр Польши.

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Он уточнил, что это будут десятки тысяч артиллерийских орудий, минометов и гранатометов.

"Я видел оборудование, которым очень горжусь. Я видел, какие польские изобретения можно применить на поле боя. Сегодня мы знаем, что современное поле битвы означает все больше и больше автоматов, дронов и роботов. Сегодня эта продукция поможет обеспечить безопасность на восточном фланге НАТО, поддержав наших соседей от потенциальной агрессии со стороны России", - отметил премьер-министр Польши.

Кроме того, он подчеркнул, что возможная агрессия России в отношении Украины была предметом переговоров лидеров других стран.

"Мы говорим о том, как увеличить шансы на мир, как увеличить шансы на сохранение мира на нашей восточной границе", - добавил Моравецкий.

Премьер-министр также признал, что Польша "наблюдает растущее давление со стороны России".

Ранее сообщалось, что Польша в случае самого худшего сценария российской агрессии будет готова принимать раненых и эвакуировать часть граждан Украины. Также эта страна готова предоставить нам оборонную, газовую и гуманитарную помощь.

Также в Польше заявили, что она готова предоставить Украине боеприпасы, зенитно-ракетные комплексы и беспилотники, чтобы страна смогла противостоять угрозе со стороны России. Виды и количество вооружения будут зависеть от конкретных потребностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил соседство с Российской Федерацией с жизнью вблизи вулкана. По его словам, этот фактор дает четкое понимание, какой ценностью является безопасность в Европе.