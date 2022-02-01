В Польше рассказали, какое вооружение передадут Украине из-за риска агрессии РФ

Польша готова предоставить Украине боеприпасы, зенитно-ракетные комплексы и беспилотники, чтобы страна смогла противостоять угрозе со стороны России. Виды и количество вооружения будут зависеть от конкретных потребностей.

Об этом сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий, передает Polskie Radio. Напомним, что 1 февраля политик прибудет с рабочим визитом в Киев.

"Мы солидарны с нашими соседями, которым угрожает Россия. Но солидарности и слов сегодня мало. Сегодня их нужно воплотить в жизнь", – подчеркнул глава правительства Польши.

Он пояснил, что Варшава готова помочь Киеву, предоставляя разные виды ресурсов и предметы первой необходимости, "которые могут быть связаны с военной ситуацией". Кроме того, поляки хотят поддерживать украинцев оборонительным вооружением.

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По этому поводу польское правительство уже имело консультации с президентом Анджеем Дудой. Конкретные потребности Украины в оружии Моравецкий будет обсуждать на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

На вопрос о том, какие виды оборонного вооружения Польша может передать Украине, он заявил, что это, в частности, "боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы очень малой дальности Grom и различные типы беспилотников, которые также предназначены для обороны".

Ранее глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох отметил, что власти уже утвердили решение по оборонной помощи Украине. Она будет включать в себя поставки десятков тысяч боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за предоставление оружия Украине также выступили представители нескольких партий в парламенте Нидерландов. В то же время подчеркнули, что в этом контексте речь может идти только об оборонном вооружении.