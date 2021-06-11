Польша добивалась, чтобы Украину пригласили на саммит НАТО как специального гостя, – глава МИД

Польша добивалась того, чтобы Украина была специальным гостем на саммите НАТО, который пройдет 14-15 июня в Брюсселе. Но попытки не увенчались успехом.

Как заявил в интервью Rzeczpospolita министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, на этот раз президент Украины не получил приглашения на саммит.

Он напомнил, что несколько дней назад, "пытаясь спасти ситуацию", президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон, однако это произойдет уже после встречи с лидером России Владимиром Путиным.

В комментарии для Poskie Radio министр выразил мнение, что Украина "перед лицом все более реальных угроз" не только может защищаться, но также, согласно Уставу ООН, вправе ожидать поддержки от других стран.

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"Однако все указывает на то, что эта поддержка не равноценна скорой перспективе членства в Североатлантическом альянсе", – добавил Рау.

По его словам, Польша выступает за перспективу членства в НАТО Украины и Грузии, но считает, что на данном этапе проблему решить невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украину не пригласили на саммит Североатлантического альянса, поскольку его формат предполагает участие только стран-участниц НАТО. Мероприятие стартует 14 июня в столице Бельгии Брюсселе.